كارآفرینی در روند توسعه اقتصادی کشور نقش مهمي دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهيم محمودي عصر شنبه در نشستی با مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در محل اداره کل آموزش فني وحرفه اي این استان توجه به آموزش های فنی و حرفه ای را لازمه تحقق شعار حماسه اقتصادی برشمرد.

وي توسعه مشارکت با بخش های دولتی از جمله آموزش و پرورش را از جمله سیاست های سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دانست.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان تصریح کرد: در این خصوص در صدد مدیریت آموزش های مهارتی در مؤسسات و سازمانهای دولتی هستیم که با توجه به توان و ظرفیت موجود، این اداره کل، قادر است نیاز آموزشی بخش دولتی و عمومی را برآورده سازد.

محمودي گفت: قطعاً راه‌حل جامعه ما برای کاهش نرخ بیکاری، تربیت نیروی انسانی مجهز به مهارت است که قادر باشد علم و دانش تئوری را به کالا و خدمات قابل عرضه در اقتصاد کشور تبدیل كند و از این مهم‌تر تربیت افراد خلاق و کارآفرین است که بتوانند با ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت، فرصت‌های شغلی پایداری برای دیگران ایجاد كنند.

وی تصریح کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی از طريق استقرار نظام آموزش مهارت و فناوري در کنار استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظام احراز اشتغال می‌تواند ما را دردست یافتن به سهم برتر منابع انسانی بالنده و کارآفرین که در اسناد بالادستی کشور، به‌ویژه در سند چشم‌انداز نیز بدآن اشاره شده، رهنمون سازد.

محمودي بر لزوم ارائه آموزش های مهارتی و کار آفرینی از دوران کودکی و نوجوانی تاکید کرد و افزود: کودکان و نوجوانان دارای بالاترین ابتکار و خلاقیت هستند و بهترین زمان ارائه آموزش های مهارتی و کار آفرینی در این سنین در فرایند اجتماعی کردن آنها است که تاثیر بسزایی در عملکرد ها و رفتارهای کار آفرینانه و گرایش به آموزش های مهارتی آنها در سنین بالاتر خواهد داشت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان گفت: بیش از هزار و 600 نفر از دانش آموزان این استان تحت پوشش آموزشهای فنی و حرفه ای قرار گرفتند.

وي اظهار داشت: با هدف تحقق ماده 21 برنامه پنجم توسعه و به منظور توانمندسازی دانش آموزان استان سمنان در قالب قرار داد آموزشی با اداره کل آموزش و پرورش این استان، این دانش آموزان بیش از 60 هزار نفر ساعت در سال تحصیلی 92 - 93 تحت پوشش آموزش های مهارتی قرار می گیرند.

محمودي خاطرنشان ساخت: ارائه آموزش های مهارتی در سال جدید نسبت به سال تحصیلی 91-92 افزایش یافته و از تنوع بیشتری به خصوص در بخش صنعت برخوردار شده است.

مدير كل آموزش وپرورش استان سمنان نيز در اين نشست با اشاره به اینکه عدم دارا بودن تخصص و مهارت لازم در اغلب جوانان جویای کار، عامل اصلی بیکار ماندن آنان است، تاکید کرد: باید با تمام توان زمینه ترویج و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای را فراهم آوریم و بدانیم که تحقق شعار حماسه اقتصادی در گام اول نیازمند توجه به آموزش های فنی و حرفه ای است.

محمد بنائيان سفيد با اشاره به توازن رشته ها، اظهار داشت: در توازن رشته ها، استان سمنان رتبه اول رشته هاي فني و حرفه اي، رياضي و تجربي را از آن خود كرده است.

وي از تشكيل بانك استعداد دانش آموزان خبر داد و تصريح كرد: استعدادهاي دانش آموزان براي اطلاع به خانواده ها، در اين بانك شناسايي و طبقه بندي مي شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز اظهار داشت: با توجه به اشباع شدن رشته های نظری و به منظور توازن رشته ها، بخشی از دانش آموزان به سمت آموزش های فنی و حرفه ای و کار و دانش سوق داده شدند تا با فراگیری آموزش های مهارتی، به سوی خودکفایی در استقلال اقتصادی هدایت شوند.

وی با اشاره به اینکه اکثر مهندسان و تکنیسین های شاغل در استان سمنان غیربومی هستند خاطرنشان ساخت: باید با مدنظر قرار دادن این وضعیت، سعی در تربیت نیروی انسانی بومی متخصص و ماهر کرد و ارائه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای به دانش آموزان یکی از راه های دستیابی به این مقصود است.

بنائيان سفيد با بیان اینکه آموزش های مهارتی باید رونق بیشتری در سطح کشور بیابد، بر اهمیت مهارت آموزی و گسترش و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای در سطح استان و کشور تاکید کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان برقراری ارتباط مؤثر بین صنعت و تولید را وظیفه فنی و حرفه ای دانست و تصریح کرد: بنای آموزش های آکادمیک و دانشگاهی بیشتر تئوری است و این دردی از صنعت دوا نخواهد کرد لذا همزمان با توسعه رشته های دانشگاهی باید با تقویت جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ای در صنعت، مشکلات صنعت و تولید را مرتفع ساخت.

وي، ظرفیت و توان موجود در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان برای ارائه آموزش های مهارتی به دانش آموزان را بسیار مطلوب دانست و افزود: آموزش های مهارتی غیر رسمی و محیطی که آموزش فنی و حرفه ای این استان به آن می پردازد سودمند و ضروری است اما ارائه این آموزش ها به دانش آموزان بسیار هدفمندتر است زیرا دانش آموزان از نظر سنی و موقعیت اجتماعی در دوران طلایی یادگیری هستند.

در این نشست مسائل و چالش های پیش رو در ارائه آموزش های مهارتی به دانش آموزان استان سمنان طرح و مورد بررسی قرار گرفت.