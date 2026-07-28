به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه مهارت استان سمنان در محل استانداری با بیان اینکه تحول در نظام آموزشی بدون توجه به آموزش‌های مهارتی محقق نخواهد شد، اظهار کرد: توسعه مهارت‌آموزی باید به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی استان در حوزه تعلیم و تربیت و اشتغال جوانان دنبال شود.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در استعدادیابی و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان افزود: شناسایی استعدادها و هدایت دانش‌آموزان به سمت آموزش‌های مهارتی از سنین پایین، زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و متناسب با نیازهای آینده کشور را فراهم می‌کند.

استاندار سمنان با تأکید بر لزوم پیوند آموزش با محیط واقعی کار تصریح کرد: حضور دانش‌آموزان در واحدهای صنعتی و تولیدی و آشنایی با فرآیندهای عملی، انگیزه یادگیری مهارت‌های تخصصی را افزایش داده و آنان را برای ورود مؤثر به بازار کار آماده می‌کند.

کولیوند استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز فنی و حرفه‌ای دولتی و خصوصی را ضروری دانست و توضیح داد: ایجاد مراکز مهارتی بدون توجه به کیفیت آموزش، تجهیزات مناسب و ارتباط مستمر با صنعت، نمی‌تواند اهداف مورد انتظار در حوزه اشتغال و توانمندسازی جوانان را محقق کند.

وی با اشاره به عملکرد استان در توسعه آموزش‌های مهارتی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بیش از ۵۱ درصد دانش‌آموزان استان در هنرستان‌ها و رشته‌های مهارتی تحصیل می‌کنند و برای دستیابی به هدف‌گذاری ۵۵ درصدی، همکاری دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و صنایع باید تقویت شود.

استاندار سمنان سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی را سرمایه‌گذاری برای آینده استان دانست و یادآور شد : توسعه مهارت‌آموزی ضمن افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، زمینه کاهش دغدغه اشتغال جوانان و تقویت بنیان اقتصادی خانواده‌ها را فراهم می‌کند.