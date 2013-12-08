علی احمدی سراوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتقادات مطرح شده به عملکرد سعید مظفری‌زاده داور دیدار داماش گیلان با ملوان بندرانزلی ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه تیم داوری در دربی گیلان مسئله ساز شدند و با اخراج اشتباه بازیکن داماش و دو پنالتی که نیمه دوم برای ما نگرفتند، در نتیجه بازی تاثیر منفی گذاشتند.

وی با بیان اینکه احتمال شکایت از مظفری‌زاده به کمیته داوران وجود دارد، ادامه داد: قطعا باشگاه داماش گیلان بصورت رسمی قضاوت صورت گرفته در این بازی را پیگیری می‌کند و خواستار رسیدگی جدی کمیته داوران به عملکرد داوران این بازی است.

مدیر روابط عمومی باشگاه داماش گیلان در ادامه تاکید کرد: سال گذشته اشتباه احمد صالحی داور دیدار داماش با ملوان باعث اخراج بازیکن ما و اعلام یک پنالتی نادرست به سود تیم ملوان شد، اتفاقی که عامل باخت تیم داماش بود. در این بازی هم متاسفانه داور عامل باخت‌مان شد و نمی‌گذاریم تاریخ اینگونه تکرار شود و قضاوت داوران در نتیجه دربی گیلان تاثیر بگذارد.

وی در مورد دلیل اخراج رضا کاردوست بازیکن این تیم هم تاکید کرد: بازیکن ملوان در حال هل دادن کار دوست بود و او قصد داشت دست بازیکن حریف را کنار بزند که بصورت اتفاقی دستش به صورت حریف برخورد کرد. مظفری‌زاده هل دادن بازیکن ملوان را ندید اما ضربه بازیکن ما را دید و به او کارت قرمز داد. قطعا هرکسی فیلم آن صحنه را ببیند متوجه می‌شود بازیکن ما تعمدی در آن صحنه نداشت.

احمدی در پایان در خصوص احتمال کسر امتیاز دوباره از تیم داماش به خاطر تخلفات تماشاگران این تیم هم گفت: باور کنید اشتباهات داور همه چیز را تحت تاثیر قرار داد و بازی را به جنجال کشید. متاسفانه اشتباهات داوری تاثیر بسیاری در نتیجه و عملکرد تیم گذاشت و همه چیز را به هم ریخت.