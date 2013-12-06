من مقصر شکست در دربی هستم/ هم بد آنالیز کردم، هم بد تمرین دادم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین ناظمی در نشست خبری پس از بازی این تیم مقابل ملوان بندرانزلی که با پیروزی 3 بر صفر حریف همراه شده بود در جمع خبرنگاران گفت: از همه هواداران عذرخواهی می‌کنم. باید عنوان کنم مقصر این باخت من هستم چرا که در هفته گذشته هم تیم ملوان را بد آنالیز کردم و هم تیم خودم را بد تمرین دادم.

وی در ادامه افزود: این مشکل من بود که باعث شد تیمم نتیجه را واگذار کند. امروز، روز ملوان بود و این باخت هم جزئی از فوتبال است که باید به آنها تبریک گفت. من مقصر این باخت هستم و در آن حرفی نیست.

سرمربی تیم فوتبال داماش در پاسخ به این سئوال که آیا شما با گماردن دو هافبک دفاعی به دنبال کسب نتیجه مساوی بودید، عنوان کرد: این طور نبوده است و ما فقط از حاجی‌زاده به عنوان هافبک دفاعی استفاده کردیم و در نیمه دوم به دنبال تغییرات دیگر در تیم خود بودیم. من باز هم می‌گویم که اشتباه من باعث شد تا تیمم نتیجه را به حریف واگذار کند.

ناظمی در خصوص داوری مسابقه نیز گفت: من اعتراضی به داور ندارم و اگر هم مشکلی بوده باید کمیته داوران آن را بررسی کرده و تصمیم‌گیری کند. فقط این را بگویم که در نیمه نخست بازی از دست داور در رفت.