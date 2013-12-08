کشف تریاک جاسازی شده در میان جعبه های موز/ بازی با اسلحه حادثه آفرید

به گزاش خبرنگار مهر، علی کاشانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مأموران پاسگاه انتظامی تنگ‌سرخ هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور یاسوج به شیراز به یک دستگاه خودروی سمند مسافربری که حامل یک مسافر بود مظنون شدند و این خودرو را متوقف کردند.

وی بیان داشت: در بازرسی از این خودرو مواد مخدری که در بین میوه های موز جاسازی شده بود کشف شد.

کاشانی افزود: راننده این خودرو به همراه مسافر دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی یادآور شد: در هفته گذشته نیز 100کیلوگرم انواع مواد مخدر در محور یاسوج به شیراز و یاسوج به اصفهان کشف شد.

فرمانده انتظامی بویراحمد افزود: در این رابطه شش نفر از سوداگران مرگ دستگیر و روانه زندان شدند.

کاشانی همچنین از مجروح شدن یک دختر 16 ساله در پی بازی با یک اسلحه پر در یکی از روستاهای شهرستان بویراحمد خبرداد.

وی گفت: این دختر نوجوان پس از وقوع این حادثه سریعا به بیمارستان یاسوج منتقل شد و از مرگ حتمی نجات یافت.