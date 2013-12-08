  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۹

حکم واگذاری اختیار سعدآباد و نیاوران به بنیاد مستضعفان ناشیانه است

حکم واگذاری اختیار سعدآباد و نیاوران به بنیاد مستضعفان ناشیانه است

مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی حکم صادره در دادگاه شعبه 6 مبنی بر واگذاری اختیار مجموعه‌های نیاوران و سعدآباد به بنیاد مستضعفان را ناشیانه دانست و گفت: قاضی نمی‌تواند بدون توجه به نص صریح قانون که به تصویب شورای نگهبان رسیده و پشتوانه‌اش فرمان امام خمینی(ره) است، حکمی صادر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید غنمی افزود: بعد از انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) حکم حکومتی صادر کردند خطاب به شورای انقلاب اسلامی که ریاست آن را شهید دکتر بهشتی بر عهده داشت و مقام معظم رهبری نیز یکی از اعضای این شورا بودند، فرمان از این قرار بود که کلیه اموال منقول و غیرمنقول سلسه پهلوی به نفع مستضعفان مصادره و هزینه شود.

مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان ادامه داد: این حکم با نظارت و مدیریت شورای انقلاب اسلامی اجرا و داشته‌های سلسله پهلوی برای مستضعفان هزینه شد.

وی با اشاره به اینکه در همان زمان کاخهای نیاوران و سعدآباد از این قاعده مستثنی شدند، یادآور شد: در سال 1359 شورای انقلاب به عنوان مدیر و مجری فرمان حضرت امام(ره) طی مصوبه‌ای اعلام کرد، کاخ‌های سعدآباد و نیاوران در اختیار وزارت فرهنگ وقت که در حال حاضر وظایف و اختیارات آن به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تفویض شده است، قرار گیرد.

غنمی ادامه داد: مصوبه شورای انقلاب با اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و به یک قانون تبدیل شد.

مدیرکل امور حقوقی و املاک افزود: بنا بر این قانون، 36 سال است که دو مجموعه نیاوران و سعدآباد در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که به عنوان متولی میراث فرهنگی کشور، قرار دارد.

وی تصریح کرد: اما در این بین بنیاد مستضعفان با ارائه دادخواستی علیه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به دادگاه شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی اصل 49 که به طور اختصاصی پرونده های بنیاد مستضعفان را پیگیری می کند، اعلام کرده است که مطابق فرمان حضرت امام(ره) دو مجموعه نیاوران و سعدآباد نیز باید به این بنیاد واگذار شود.

غنمی با اشاره به اینکه این شعبه بدون هیچگونه توجهی به نص صریح قانون، حکمی مبتدی را صادر کرده است، گفت: این حکم بدون توجه به حکمی که شورای انقلاب اسلامی به طبع فرمان حضرت امام خمینی(ره) صادر کرده و در حکم فرمان ایشان است، صادر شده است.

مدیرکل حقوقی و املاک سازمان افزود: این مسلم است که هیچ‌کس نمی‌تواند مخالف فرمان امام خمینی(ره) حکمی صادر کند و به نظر می رسد در صدور حکم این دادگاه که اختیار مجموعه های نیاوران و سعدآباد را به بنیاد مستضعفان داده اشتباه فاحشی صورت گرفته است.

وی در پایان یادآور شد: صدور این حکم یک اشتباه ناشیانه از سوی دادگاه بود است و بدون تردید در مرحله تجدیدنظر حکم مذکور نقض می‌شود.

کد مطلب 2191382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها