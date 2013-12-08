لزوم برپايي مجالس ديني و مراسم عزاداري در ايام ماه صفر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورقيومي، ظهر يكشنبه در جمع مردم شمس آباد ابركوه اظهار داشت: عقل، دين، حيا و عمل صالح چهار چيزي هستند كه موجب زينت انسان مي شوند.

وي افزود: از ديدگاه رسول اكرم (ص)، عقل، دين، حيا و عمل صالح چهار چيزي هستند كه موجب زينت انسان مي شوند.

پور قيومي بيان كرد: البته پيامبر اسلام (ص) همچنين فرموده اند که صفات رذيله غضب، حسد، طمع و غيبت از بين برنده زيبايي انسان هستند.

رئيس اداره تبليغات اسلامي ابركوه همچنين بر لزوم اهميت برپايي مجالس ديني و نيز مراسم عزاداري در طول ايام ماه صفر تاكيد كرد و برخي از آثار و بركات آن را تشريح كرد.

وی همچنین ضمن برشمردن مناسبت های ماه صفر افزود: برگزاری مجالس دینی موجب سعادت دنیایی و عزت اخروی انسان است.

پورقیومی گفت: از همت اهالی روستاي فراغه در بنای ساختمان جدید مسجد روستا تقدير می کنیم همچنين فعالیت های ارزشمند تبلیغی و فرهنگی حجت الاسلام مجيد دهقانی روحانی مستقر منطقه را نیز ارج می نهیم.

وی افزود: امیدواریم که چون همیشه حمایت اهالي روستا از برنامه هاي روحاني منطقه و شرکت فعالانه در مراسم مذهبی ادامه پیدا کند.

در پایان مراسم از نوجوانان شرکت کننده در نماز جماعت با اهدای جوایزی تقدیر شد.