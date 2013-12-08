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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۵۰

عادلی خبر داد:

رشته های منسوخ شده صنایع دستی لرستان احیا می شوند

رشته های منسوخ شده صنایع دستی لرستان احیا می شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از احیای رشته های منسوخ شده صنایع دستی این استان خبر داد.

فرزانه عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه های میراث فرهنگی لرستان احیا رشته های منسوخ شده استان است.

وی با اشاره به مستند سازی رشته های منسوخ شده صنایع دستی لرستان عنوان کرد: در این راستا استفاده از تجربه استاد کاران قدیمی از سوی این اداره کل در دستور کار قرار گرفته شده است.

معاون صنایع دستی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان همچنین با اشاره به ارائه آموزشهای لازم به صنعتگران صنایع لرستان تصریح کرد: در این زمینه از استاد کاران استان دعوت کرده ایم که نسبت به آموزش این افراد اقدام کنند.

عادلی تصریح کرد: در این زمینه کار تجهیز کارگاه و برگزاری دوره های آموزشی برای افراد شرکت کننده از سوی میراث فرهنگی استان صورت می گیرد.

وی با اشاره به نتایج به دست آمده در زمینه احیا صنایع دستی منسوخ شده بومی لرستان عنوان کرد: در این راستا با کمک یک استاد کار بروجردی توانسته ایم رشته قفل سازی که منسوخ و فراموش شده بود را احیا کنیم.

کد مطلب 2191508

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