تصمیم دولت برای وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن

به گزارش خبرنگار مهر، کامران وکیل در نشست خبری تولیدکنندگان سنگ آهن، با بیان اینکه وضع عوارض صادرات سنگ آهن، صادرات برخی سنگ های کم‌عیار را به شدت کاهش می دهد، گفت: اخذ مالیات یا وضع عوارض بر صادرات کالاهای غیرنفتی در طول دوره برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام شده است و دولت تنها می‌تواند بر روی کالای دارای ارزش افزوده پایین و در مقاطع زمانی خاص، عوارض صادراتی وضع کند.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی افزود: وضع عوارض صادراتی بر روی صادرات سنگ آهن با ارزش افزوده بالا، بر خلاف اهداف برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز است و مبنای قانونی ندارد؛ ضمن اینکه صادرات محصولات عیار پایین متوقف خواهد شد.

وی تصریح کرد: به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح، نبود تکنولوژی بالا جهت فرآوری مواد معدنی و عدم جانمایی مناسب جهت احداث کارخانه های فولاد، 7 طرح فولادی تعریف شده با شکست مواجه خواهد شد.

وکیل با بیان اینکه 86 درصد سنگ آهن پرعیار کشور در دست بخش دولتی است افزود: تاوان سیاست گذاری های نادرست دولت جهت احداث کارخانه های فرآوری سنگ آهن در گذشته را امروزه معدنکاران نباید پرداخت کنند.

به اعتقاد وی، صادرات سنگ آهن در سال گذشته 17 میلیون تن بوده است که به طور متوسط 1.2 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته است؛ این در حالی است که به ازای هر 10 هزار دلار سرمایه گذاری در بخش معادن، یک شغل مستقیم و 5 شغل غیرمستقیم ایجاد می شود.

وکیل میزان اشتغالزایی بخش خصوصی در معادن سنگ آهن را به طور مستقیم 120 هزار نفر و به صورت غیرمستقیم 600 هزار نفر عنوان و خاطرنشان کرد: هم اکنون دولت به دلیل رشد افزایشی قیمت سنگ آهن در دنیا، تصمیم به وضع عوارض صادراتی بر روی سنگ آهن گرفته است؛ در حالیکه تولید امروز سنگ آهن کشور، دو برابر مصرف داخل است و صادرات آن توسط بخش خصوصی منجر به ارزآوری برای کشور خواهد شد.

همچنین در ادامه، غلامرضا حمیدی انارکی، دبیر خانه معدن نیز گفت: با توجه به اینکه تاکنون هیچ یک از دارندگان معدن سنگ آهن در بخش خصوصی، از تسهیلات دولتی استفاده نکرده اند، این سوال مطرح است که آیا فولادسازان در معادن سنگ آهن سرمایه گذاری کرده اند.

وی افزود: حال باید قیمت‌گذاری ها را بر اساس یک روش مطلوب و مطابق با مکانیزم بازار آزاد تعیین کنیم تا بخش خصوصی نیز محصول خود ار به مصرف کننده داخلی بفروشد.

همچنین در ادامه این نشست، سجاد غرقی، نماینده انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن نیز گفت: دولت باید دلایل خود را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن مبنی بر وضع تعرفه روشن کند؛ این در حالی است که انتظار می رود دولت تدبیر و امید سیاستهای خود به خصوص در بخش های تخصصی را با فعالان اقتصادی هماهنگ کند.

وی با انتقاد از برنامه دولت مبنی بر گسترش طرح های فولادی خاطرنشان کرد: دسترسی به منابع آب، مباحث محیط زیستی و منابع مالی هم اکنون برای توسعه صنعت فولاد با مشکل مواجه است، بنابراین به نظر می رسد که باید شیفت استراتژیک از سمت فولاد به سمت معادن صورت گیرد.

در ادامه این نشست فرزانه منصوری، دارنده معدن سنگ آهن نیز گفت: در سالهای گذشته معادن سنگ آهن به سرعت رشد کرده و بخش خصوصی فعال توانسته ارزآوری مناسبی را برای کشور به همراه بیاورد، این در حالی است که اگر دولت بخواهد بر روی صادرات سنگ آهن عوارض وضع کند، به طور قطع سنگ های با عیار پایین که هم اکنون به چین صادر می شود، صادراتشان متوقف خواهد شد و همین امر، ارزآوری را کاهش می دهد.

وی اظهار داشت: درخواست تولیدکنندگان سنگ آهن این است که تولیداتشان از سوی دولت خرید تضمینی شود تا تولیدکنندگان اجناس خود را به چینی ها نفروشند. این در حالی است که امروز سالانه 300 هزار تن سنگ عیار 65 درصد با قیمت نصف بازارهای جهانی در اختیار ذوب آهن قرار می گیرد و پول آن 7 ماهه به تولیدکنندگان برمی گردد. اما انتظار می رود که سنگ های عیار پایین نیز خریداری شود.

به گفته معصومی، در شش ماهه ابتدای سال جاری ده میلیون تن سنگ آهن صادر شده است در حالیکه در سال قبل، 7 میلیون تن صادرات صورت گرفته است. بنابراین علیرغم اینکه سود از این بخش عاید بخش خصوصی شده است، اما همین سودآوری در معادن سرمایه گذاری شده است.

وی اظهار داشت: هزینه های تولید به شدت بالا رفته است و همین امر عوارض پنهانی است که دولت از تولیدکنندگان دریافت می کنند، بنابراین اگر آنها می خواهند بخشی از تولیداتشان را صادر کنند، دولت نباید مجدد از آنها عوارض دریافت کند.

معصومی ادامه داد: برای هر تن سنگ آهنی که صادر می شود، 5 دلار هزینه دموراژ پرداخت می شود این در حالی است که به خاطر تحریم های موجود، تولیدات کیفی ایران ده دلار زیر قیمت هند از سوی چینی ها قیمتگذاری می شود.

همچنین در ادامه دادخواه تهرانی دیگر تولیدکننده سنگ آهن نیز گفت: امروز جوایز صادراتی دیگر مطالبه صادرکنندگان نیست، بلکه تقاضای ما از دولت این است که عوارض بر سر راه صادرات وضع نشود. این در حالی است که ماده هایی در کشور وجود دارد که در داخل، خواهان ندارند، اما کشور چین خریدار آنها است؛ بنابراین اگر عوارض بر صادرات سنگ اهن وضع شود، به طور قطع صادرات این محصولات نیز متوقف خواهد شد.

وی افزود: چنانچه عوارض وضع شود، همانطور که سنگ آهن به صورت پلکانی رشد کرد و سرمایه گذاری در آن صورت گرفت، به طور قطع به صورت پلکانی نیز سقوط خواهد کرد.

دولت تصمیم گرفته است که به صورت پلکانی عوارض 10 تا 25 درصدی را بر روی صادرات سنگ آهن وضع کند که این امر با اعتراض صادرکنندگان و تولیدکنندگان این صنعت مواجه شده است.