معاون مديريت و منابع انساني استانداري خراسان شمالي معرفي شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه مراسم توديع و معارفه معاونان قديم و جديد توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شمالي در محل سالن اجتماعات ساختمان جديد استانداري برگزار شد.

در اين مراسم با قدرداني از زحمات محمدحسین نژادحسین، محمود دلپسند به عنوان معاون جديد توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شمالی معرفي شد.

دلپسند هفته گذشته، در پي پیشنهاد سيدعلي اكبر پرويزي، استاندار خراسان شمالی و تاييد وزارت كشور، به عنوان معاون جديد توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اين استان منصوب شده بود.

او متولد شيروان و از نيروهاي بومي خراسان شمالي است و سابقه معاونت پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان را در کارنامه خود دارد.

دلپسند نخستين معاون استاندار جديد خراسان شمالي است كه پس از گذشت حدود سه ماه از انتصاب سيدعلي اكبر پرويزي به سمت استانداري اين استان، منصوب و معرفي شده است.

محمدحسین نژادحسین، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شمالی از مهر 91 و در زمان استانداري محمود احمدي بيغش به اين سمت منصوب شده بود.

استان خراسان شمالي در شمال شرق كشور 867 هزار نفر جمعيت دارد.