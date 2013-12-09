هادی هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مرحله توزیع نمادین شیر که 16 آذرماه انجام شد، هزار و 800 دانش آموز از شیر بهره مند شدند.

وی بیان داشت: پیش بینی می‌شود امسال 150 هزار دانش آموز قمی از شیر پاستوریزه و 11 هزار دانش آموز دانش آموز بخش‌های کهک، خلجستان و روستاهای چهارگانه استان از شیر استریل که ماندگاری بیشتری دارد، بهره مند شوند.

توزیع شیر در مراکز شبانه روزی متوسطه دوم

رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان قم عنوان کرد: پیش از این قرار بود که امسال در 30 نوبت، شیر در مدارس ابتدایی و راهنمایی دولتی به صورت هفته ای دو مرتبه توزیع می شود که به این مجموعه هدف، مدارس متوسطه دوم مراکز شبانه روزی نیز اضافه شده است.

وی ابراز کرد: در حال حاضر مناقصه تولید و توزیع شیر در مدارس اعلام شده است و کارخانه های داوطلب می توانند فرم آن را دریافت کرده و تا بیستم آذر ماه به اداره کل آموزش و پرورش استان قم تحویل دهند و پس از آن توزیع شیر به صورت رسمی آغاز می شود.

هدایتی پور یادآور شد: شیر در بهداشت دهان و دندان بسیار تاثیر دارد و از ابتلا به پوکی استخوان جلوگیری می کند و برای دختران نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است.



