برگزاری دوره «تدبر در قرآن» ویژه فعالان قرآنی در تنکابن

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی سطح یک «تدبر در قرآن» به همت کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تنکابن و با حضور استاد ابراهیم رضازاده برگزار شد.
محمد گلین مقدم، کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری این دوره با اشاره به اهمیت تدبر در قرآن اظهار کرد: تقویت ارتباط مردم با تدبر در قرآن، زمینه فهم صحیح و عمیقتر سورههای قرآن کریم را فراهم میکند.
وی افزود: تدبر در قرآن از اهمیت ویژهای برخوردار است و خداوند متعال نیز در آیات قرآن با طرح پرسش «أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ» انسانها را به اندیشیدن و تدبر در آیات الهی فراخوانده است.
گلیم مقدم با بیان اینکه دوره سطح یک «تدبر در قرآن» به عنوان پیشنیاز ورود به سطوح بالاتر برگزار شده است، گفت: شرکتکنندگان پس از گذراندن این دوره در آزمون مربوطه شرکت میکنند و در صورت قبولی، گواهینامه معتبر دریافت خواهند کرد.
وی هدف از برگزاری این دورهها را ظرفیتسازی در حوزه فعالیتهای قرآنی عنوان کرد و ادامه داد: تلاش بر این است که شرکتکنندگان پس از طی این دورهها به سطحی برسند که بتوانند در مسیر مربیگری تدبر در قرآن فعالیت کنند.
کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی تنکابن تصریح کرد: با توسعه آموزشهای مرتبط با تدبر، میتوان زمینه فراگیر شدن مفاهیم عمیق قرآنی در جامعه را فراهم کرد تا تدبر و فهم مفاهیم قرآن نیز همانند آموزشهای صوت و لحن و ترتیل مورد توجه قرار گیرد.
این دوره آموزشی توسط کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تنکابن برگزار شد و شرکتکنندگان پس از موفقیت در آزمون پایانی، گواهینامه معتبر دریافت خواهند کرد.
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