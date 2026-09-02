احمدرضا کاظمی یکی از نویسندگان سریال «مرد سه هزار چهره» درباره همکاری با مهران مدیری در این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: این اولین همکاری ما با مهران مدیری نبود. ما پیش از این در برنامه «اسکار» و بعد از آن در سریال «شش ماهه» هم به عنوان نویسنده همکاری کرده بودیم. این همکاری سوم در واقع یک پله جلوتر بود. جایی که تقریباً به تعامل و شناخت بهتری از یکدیگر رسیده بودیم.

وی درباره روند نگارش این فصل توضیح داد: بعضی از موقعیت‌ها از ابتدا مدنظر آقای مدیری بود و با ما مطرح می‌کرد. در جلساتی که با هم داشتیم، درباره این موقعیت‌ها صحبت می‌کردیم و به خطوط اصلی داستان و جزئیات اولیه آنها می‌رسیدیم. از طرف دیگر، ما هم فهرست بلندبالایی از موقعیت‌های پیشنهادی داشتیم که مدیری از میان آنها انتخاب می‌کرد. هر موقعیتی که مورد تأیید قرار می‌گرفت، در جلسات بعدی بیشتر درباره جزئیاتش صحبت می‌کردیم و وارد مرحله نگارش می‌شدیم.

این نویسنده اضافه کرد: البته همه موقعیت‌هایی که نوشته می‌شد، الزاماً به مرحله تولید نمی‌رسید. بعضی از آنها بعد از نگارش کامل کنار گذاشته شد، بعضی دچار چکش‌کاری اساسی شدند و حتی مسیر داستانشان کاملاً تغییر کرد. در واقع، اصل فرآیند این بود که ابتدا موقعیت‌ها پیشنهاد شوند، بعد روی کلیات آنها به توافق برسیم، بخشی از جزئیات نوشته شود و وقتی مسیر اولیه داستان روی کاغذ تأیید شد، سراغ جزئیات بیشتر و تکمیل نهایی کار برویم.

کاظمی درباره اینکه چقدر موقعیت های این فصل سیاسی می شود، عنوان کرد: موقعیت‌ها به آن شکل سیاسی نمی‌شوند. شاید بتوان گفت سیاسی‌ترین موقعیت سریال، همان بخش مربوط به مذاکرات باشد که اتفاقاً جالب است بدانید ایده آن از مدت‌ها قبل و خیلی پیش‌تر از جدی شدن بحث مذاکرات، جنگ و اتفاقات اخیر مطرح شده بود.

وی اضافه کرد: اگر سریال را ببینید، متوجه می‌شوید که قرار نیست به معنای واقعی کلمه وارد مسائل سیاسی شود یا موضوعات سیاسی مشخصی را پوشش دهد. در واقع، بیشتر شوخی ما با فضای تشریفات، رفتارهای دیپلماتیک و مناسباتی است که در چنین موقعیت‌هایی شکل می‌گیرد؛ نه اینکه بخواهیم مستقیماً وارد خود سیاست یا روابط سیاسی بین افراد یا کشورها شویم.

این نویسنده درباره اینکه چقدر این فصل می تواند مخاطب را با خود همراه کند؟ گفت: واقعاً پیش‌بینی میزان استقبال مخاطب کار ساده‌ای نیست. آثار زیادی تولید می‌شوند که در ابتدا موفقیتشان کاملاً در هاله‌ای از ابهام است و شاید کسی انتظار استقبال گسترده از آنها را نداشته باشد، اما بعد از انتشار با بازخورد بسیار خوبی مواجه می‌شوند. از طرف دیگر، آثاری هم هستند که همه انتظار دارند موفق باشند، ولی در عمل اتفاق خاصی برایشان نمی‌افتد.

وی اضافه کرد: با این حال، «مرد هزار چهره» یک فرانچایز شناخته‌شده است که نویسندگان و خالقان قبلی زحمت زیادی برای شکل دادن به دنیای آن کشیده‌اند و این دنیا به یک پختگی و ظرفیت بالایی از نظر کمدی رسیده است؛ ظرفیتی که همچنان می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد. از این حیث، احتمالاً خیلی‌ها به خاطر همین پیشینه، شخصیت‌ها و فضای آشنا، کار را دنبال خواهند کرد و حس نوستالژیک هم طبیعتاً می‌تواند به همراهی مخاطب کمک کند. اما اینکه در نهایت این فصل چقدر موفق خواهد بود، واقعاً باید منتظر انتشار مجموعه بمانیم و واکنش مخاطب را ببینیم.

کاظمی درباره انتظار بالای مخاطب و اینکه چقدر طنز سریال برای مخاطب امروز تازه و به‌روز است؟ اظهار کرد: این انتظار بالای مخاطب، هم فرصت است و هم تهدید. از یک طرف باعث ایجاد شور و نشاط پیش از انتشار اثر می‌شود و مخاطب را ترغیب می‌کند که سریال را ببیند و دنبال کند اما از طرف دیگر، همین انتظار بالا گاهی کار را سخت می‌کند.

وی اضافه کرد: ممکن است یک سریال، حتی در مقایسه با بسیاری از آثار کمدی در حال تولید، کیفیت قابل قبولی داشته باشد اما چون مخاطب آن را با بهترین آثار کارنامه سازنده‌اش مقایسه می‌کند، باز هم با نقد منفی مواجه شود. طبیعتاً وقتی نقطه مقایسه، بهترینِ بهترین‌های کارنامه یک هنرمند باشد، رسیدن به آن معیار بسیار دشوار است.



نویسنده «مرد سه هزار چهره» و «شش ماهه» در پایان گفت: در مورد این سریال هم اینکه چقدر بتواند طنزی تازه و به‌روز ارائه کند و در نهایت در چه جایگاهی قرار بگیرد، واقعاً چیزی است که باید تا زمان انتشار و واکنش مخاطبان منتظر ماند. به‌خصوص اینکه بازگشت شصت‌چی بعد از سال‌ها، خودش انتظارات و مقایسه‌های زیادی ایجاد کرده است.