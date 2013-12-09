مازندران در حوزه سوادآموزی پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری ظهر دوشنبه در کارگاه آموزش مشترک یک روزه روسای ادارات آموزش و پرورش و مسئولین سوادآموزی شهرستانهای مازندران با موضوع سوادآموزی – رویکردها و چالشهای پیش رو که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور و هیئت همراه در محل باشگاه فرهنگیان شهرستان ساری برگزار شد اظهار کرد: آموزش و پرورش مازندران در حوزه سوادآموزی پیشرو بوده به طوریکه در تمام شهرها و مناطق استان ساختار سوادآموزی وجود دارد.

وی افزود: سن هدف سوادآموزی 10-49سال است به طوریکه استان مازندران در حوزه سوادآموزی رتبه اول را در کشور دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه در حوزه تالیف کتاب پشتوانه علمی و نظری خوبی داریم، بیان کرد: کارکنان بخش سوادآموزی ، ارتباط نزدیکی با سایر بخش های آموزش و پرورش دارند که این امر سبب شده کارها به خوبی ادامه یافته و به نتیجه برسد.

امیری گفت: مازندران در حوزه آموزش ابتدایی از لحاظ کیفیت آموزشی و نیز در حوزه فنی و حرفه ای، کارو دانش و هدایت تحصیلی رتبه اول در کشور را دارد.

وی در ادامه به رتبه دوم مازندران دربحث کنکور سراسری بعد از استان یزد اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به عملکرد خوب آموزش و پرورش استان در بخش تربیت بدنی و امور پرورشی ، آموزش ضمن خدمت مدرسه محور را نیز در دستور کار داریم.



مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی؛ فردا 19آذرماه برگزار می شود



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از برگزاری مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی از عملکرد مدیران در حوزه کیفیت بخشی در روز سه شنبه 19آذرماه خبر داد.

امیری اظهار کرد: در آموزش استفاده از ابزار هوشمند در مدارس رتبه خوبی نداریم و قصد داریم این موضوع را به شکل هدفمند و نظامند پیگیری کرده تا از ابزار هوشمند در مدارس بهره لازم برده شود.

وی ضمن اشاره به رتبه اول استان در بحث ساماندهی نیرو افزود: مازاد نیرو در بخش خواهران را در استان داشتیم که توانستیم با بکارگیری این نیروها در بخش کیفیت سازی آموزشی آنها را ساماندهی کنیم.