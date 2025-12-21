به گزارش خبرنگار مهر، ناهید فضلی عصر یکشنبه در نشست مسئولان آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر ضرورت هویتبخشی به حوزه سوادآموزی اظهار کرد: با گذشت ۴۶ سال از آغاز فعالیتهای سوادآموزی در کشور، امسال شعار «سوادآموزی بر مدار تحول» انتخاب شده و رویکرد اصلی ما در این مسیر، شفافسازی، واقعبینی و حرکت بر مبنای نیازهای واقعی جامعه هدف است.
وی با اشاره به بازگشت سوادآموزی به مدارس ابتدایی استان افزود: در سال جاری، ۴۷ پایگاه سوادآموزی در مدارس ابتدایی مازندران راهاندازی شده و مدارس، مسئولیت اجرای برنامهها و نظارت بر کیفیت فرآیند آموزش سوادآموزان را بر عهده دارند.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه نگاه جدید به سوادآموزی فراتر از آموزش خواندن و نوشتن است، تصریح کرد: هدف ما ایجاد «روستاهای باسواد» و ارتقای کیفیت زندگی فرهنگی و اجتماعی است و در این راستا، اقداماتی همچون تجهیز کتابخانههای روستایی، ارتقای سواد اینترنتی و اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی پیشبینی شده است.
فضلی با اشاره به اجرای یک پروژه، پنج برنامه و ۱۶ فعالیت در حوزه سوادآموزی استان گفت: این اقدامات با رویکرد کیفیتبخشی، توسعه عدالت آموزشی و توانمندسازی سوادآموزان طراحی شده و بهصورت مرحلهای در حال اجراست.
وی در پایان تأکید کرد: تحقق اهداف سوادآموزی نیازمند نگاه تحولی، مشارکت همهجانبه دستگاهها و توجه همزمان به کمیت و کیفیت آموزش است تا بتوان به نتایج پایدار و اثرگذار در این حوزه دست یافت.
