حکومت را به اخوان المسلمین و نمایندگان قطر و عربستان واگذار نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه "سانا"، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه اظهار داشت: دولت سوریه برای واگذاری قدرت به اخوان المسلمین یا نمایندگان قطر، عربستان، آمریکا، اسرائیل و ترکیه به ژنو 2 نمی رود.

وی در دیدار با هیئت های موریتانی، لبنانی، یمنی و فلسطینی با بیان این مطلب افزود: حمله به سوریه به دلیل نقش منطقه ای و عربی سوریه و مقابله آن با توطئه های صهیونیستی صورت گرفته است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه تصریح کرد: دولت سوریه در جریان نشست ژنو 2 درباره چگونگی برقراری امنیت و ثبات و مبارزه با تروریسم و اخراج گروه های تروریستی خارجی و ایجاد عرصه سیاسی چند حزبی و رفتن به سوی صندوق های رای گفتگو خواهد کرد.