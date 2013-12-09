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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۷

عمران الزعبی:

حکومت را به اخوان المسلمین و نمایندگان قطر و عربستان واگذار نمی کنیم

حکومت را به اخوان المسلمین و نمایندگان قطر و عربستان واگذار نمی کنیم

وزیر اطلاع رسانی سوریه در سخنانی اعلام کرد که این کشور هرگز حکومت را به اخوان المسلمین و نمایندگان قطر و عربستان سعودی واگذار نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه "سانا"، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه اظهار داشت: دولت سوریه برای واگذاری قدرت به اخوان المسلمین یا نمایندگان قطر، عربستان، آمریکا، اسرائیل و ترکیه به ژنو 2 نمی رود.

وی در دیدار با هیئت های موریتانی، لبنانی، یمنی و فلسطینی با بیان این مطلب افزود: حمله به سوریه به دلیل نقش منطقه ای و عربی سوریه و مقابله آن با توطئه های صهیونیستی صورت گرفته است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه تصریح کرد: دولت سوریه در جریان نشست ژنو 2 درباره چگونگی برقراری امنیت و ثبات و مبارزه با تروریسم و اخراج گروه های تروریستی خارجی و ایجاد عرصه سیاسی چند حزبی و رفتن به سوی صندوق های رای گفتگو خواهد کرد.

 

 

 

کد مطلب 2192179

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