به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، تام کروز قصد ساخت قسمت دوم فیلم "جک ریچر" را دارد. قسمت اول این فیلم سال 2012 و بر اساس کتاب‌های لی چایلد ساخته شده بود. کمپانی‌های پارامونت و اسکای دنس پروداکشنز برای ساخت این فیلم با یکدیگر همکاری می‌کنند. فیلم جدید بر اساس کتاب "هیچ وقت باز نگرد" ساخته خواهد شد.

کروز دوباره در نقش جک ریچر شخصیتی که قبلا افسر پلیس نظامی بوده است، ظاهر می‌شود. در حال حاضر این دو کمپانی سازنده فیلم به دنبال نویسنده‌ای برای نوشتن فیلمنامه هستند. کریستوفر مک کواری نویسنده و کارگردان قسمت اول فیلم بود، با این حال او در حال حاضر مشغول ساخت فیلم "ماموریت غیرممکن 5" است.

رمان "هیچ وقت باز نگرد" که ماه سپتامبر منتشر شد، از سوی منتقدان به عنوان یکی از بهترین کتاب‌های این مجموعه 18 جلدی شناخته شده است. در این کتاب ریچر بعد از اینکه متهم به جرایم ساختگی می‌شود، مجبور می شود تا به عنوان یک فراری در سراسر کشور، پا به فرار بگذارد.

اولین قسمت این فیلم هشتاد میلیون دلار در ایالات متحده فروش داشت و توانست به فروشی بیش از 218 میلیون دلار در سراسر دنیا دست پیدا کند. بودجه ساخت این فیلم تنها شصت میلیون دلار بود.

برای انتخاب بازیگری در نقش جک ریچر، زمان زیادی صرف شد و سرانجام با ظاهر شدن تام کروز در نقش این شخصیت، منتقدان زبان به تحسین این انتخاب گشودند.