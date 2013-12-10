به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر به عنوان قلب تپنده تئاتر ایران دیگر تاب و توان گذشته را ندارد و با مشکلات متعدد و فراوانی دست و پنجه نرم میکند. طی ماههای اخیر رئیس این بنای تئاتری؛ که در فهرست آثار ملی نیز ثبت شده است، از وجود مشکلات ریز و کلان تئاتر شهر صحبت کرده و در گفتگوهای رسانهای خود متذکر شده است که وضعیت تئاتر شهر وضعیتی نامناسب و به قولی بحرانی است.
از سوی دیگر این مجموعه هنری باید در بهمنماه سال جاری میزبان بزرگترین رویداد بینالمللی تئاتر ایران یعنی سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر است و طی این رویداد هزاران مخاطب، هنرمند و مهمان داخلی و خارجی به تئاتر شهر مراجعه خواهند کرد.
یکی از مشکلاتی که در فصل سرما و بارندگی گریبان تئاتر شهر را گرفته است، نبود عایق بندی مناسب سالنهای این مجموعه است. روز پنجشنبه 14 آذرماه سالن سایه که میزبان نمایش "عروسکهای سکوت" به کارگردانی سمانه زندینژاد است با مشکل ورود آب به داخل سالن مواجه شد و این وضعیت اختلالی در اجرای نمایش "عروسکهای سکوت" به وجود آورد.
این وضعیت برای سالنهای دیگر مجموعه تئاتر شهر و به صورت کلی بنای تئاتر شهر وجود دارد و هر روز نیز نامطلوبتر میشود.
مجموعه تئاترشهر این روزها با مشکلات متعددی به دلیل تجهیز نشدن ساختمان آن مواجه است که این امر باعث شد اجرای پنجشنبه "عروسکهای سکوت" به دلیل ورود آب باران با اخلال روبهرو شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر به عنوان قلب تپنده تئاتر ایران دیگر تاب و توان گذشته را ندارد و با مشکلات متعدد و فراوانی دست و پنجه نرم میکند. طی ماههای اخیر رئیس این بنای تئاتری؛ که در فهرست آثار ملی نیز ثبت شده است، از وجود مشکلات ریز و کلان تئاتر شهر صحبت کرده و در گفتگوهای رسانهای خود متذکر شده است که وضعیت تئاتر شهر وضعیتی نامناسب و به قولی بحرانی است.
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