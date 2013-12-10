127 اصله چوب آلات جنگی قاچاق در مازندران کشف شد

سرهنگ اسحاق محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران یگان حفاظت شهرستان بابل با همکاری نیروها و سرجنگلبان منطقه شیخ موسی توانستند 18 اصله چوب آلات جنگلی از نوع توسکا به حجم تقریبی 2 متر مکعب گرده کاتین را کشف و ضبط کنند.



وی همچنین از کشف تعداد 85 اصله چوب قاچاق از یک کارگاه در روستای آغوزبن شهرستان نور خبر داد و گفت: تعداد 85 اصله چوب قاچاق گرده کاتین از نوع توسکا و راش به قطرهای 25 الی 35 سانتیمتر و نیز تعداد چهار اصله تخته بطول بیش از دو متر از نوع راش به میزان 555.5 مترمکعب در روستای آغوزبن شهرستان نور کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت:واحد یگان حفاظت شهرستان ساری با همکاری یگان حفاظت مجری طرح نکاء چوب توانستند در عرصه جنگلی منطقه گلورد حوزه شهرستان ساری با تعقیب و مراقبت،24 اصله چوب آلات گرده کاتین به حجم بیش از یک مترمکعب را کشف کرده و بوسیله یک دستگاه تیمبرجک ضمن هماهنگی با مامورین آگاهی شهرستان ساری،خودرو نیسان و محموله قاچاق را به پارکینگ اداره منابع طبیعی انتقال دادند.



سرهنگ اسحاق محسنی افزود:مردم شریف و طبیعت دوست می توانند هرگونه گزارش درباره قاچاق چوب و تصرف و تجاوز به عرصه های ملی را با تلفن شبانه روزی 1504 به اطلاع یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری برسانند.