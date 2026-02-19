  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

کنترل محموله های چوب در شهرستان بندرعباس

بندرعباس- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرعباس از رصد و کنترل دقیق محموله های چوب در حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله وفاکیش اظهار کرد: مامورین یگان حفاظت این اداره در راستای انجام وظیفه ذاتی حفظ وصیانت از منابع ملی وجنگلی و به منظور جلوگیری از قاچاق وحمل غیرمجاز چوب ومحصولات جنگلی طی گشت زنی های مستمر از محموله های چوب در جاده مواصلاتی شهرستان بندرعباس بازدید بعمل می آورند.

وی افزو: مامورین یگان حفاظت این اداره به صورت شبانه روزی آماده دریافت و بررسی هرگونه گزارش اعم از تخریب وتصرف اراضی ملی،قطع درختان جنگلی،آتش سوزی در اراضی جنگلی و مرتعی، احداث کوره ذغال و...از طریق سامانه ۱۵۰۴ هستند.

