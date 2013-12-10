یک هزار دانش آموز دامغانی در آزمون سلامت روانی و رفتاری شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جوادی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری آزمون سلامت روانی و رفتاری دانش آموزان دامغانی در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه این آزمون برای نخستین بار و برای 1000 دانش آموز دانش آموز متوسطه دوره دوم مدارس شهرستان به صورت تستی برگزار شده است گفت: 35 آموزشگاه تحصیلی در این دوره آموزشی شرکت داشتند.

وی با تاکید بر این مطلب که برگزاری این آزمون کمک فراوانی می کند تا دانش آموزان بدانند در آینده چگونه با مشکلات خود رفتار کنند و بهتر در جامعه حضور داشته باشند افزود: بررسی رفتارهای اجتماعی، طرح ریزی تحصیلی، مشکلات عاطفی و روانی، روابط اجتماعی و بررسی رفتارهای پرخطر از جمله اهداف برگزاری آزمون سلامت روانی و رفتاری است.

کارشناس مشاوره مدیریت آموزش و پرورش دامغان خاطر نشان کرد: تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا یک دانش آموز که آینده ساز جامعه است از ابهت و شخصیت ممتازی برخوردار باشد و بهتر بتواند در جامعه بدون هرگونه مشکلی نقش آفرینی کند.

جوادی نژاد تصریح کرد: این آزمون از سوی مدیریت آموزش و پرورش دامغان و کارشناسی مشاوره این مدیریت و با همکاری 35 آموزشگاه تحصیلی پایه متوسطه دوره دوم برگزار شد.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه کمبود مشاوره تحصیلی در مدارس دامغان یکی از مشکلات این شهرستان است عنوان کرد: تنها 50 مشاور تحصیلی در مدارس شهرستان دامغان فعالیت دارند و این در حالی است که حدود 13 هزار دانش آموز در 108 آموزشگاه تحصیلی شهری و روستایی شهرستان مشغول به تحصیل هستند.