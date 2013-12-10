آشنایی با حریفان تراکتورسازی ایران در لیگ قهرمانان آسیا/ همگروهی با قهرمانان سابق

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز در مقرر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی برگزار شد و طی آن نمایندگان کشورمان از جمله تیم تراکتورسازی حریفان خود را شناختند.

بر این اساس تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به عنوان یکی از نمایندگان کشورمان در گروه سوم (C) منطقه غرب آسیا با تیم های الاتحاد عربستان، العین امارات و برنده یکی از دو دیدار پلی آف همگروه شد.

هر دو تیم الاتحاد عربستان و العین امارات، تیم هایی هستند که پیش از این در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا هم به عنوان قهرمانی دست یافته اند و هم نایب قهرمانی در این مسابقات را تجربه کرده اند.

تیم الاتحاد عربستان با دو قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان آسیا در سال‌های 2004 و 2005 و یک نایب قهرمانی در سال 2009 سومین تیم فوتبال پرافتخار فوتبال باشگاهی در آسیا محسوب می‌شود. زرد و مشکی های عربستان یکی از تیم های متمول و قدرتمند آسیا به شمار می آیند که به طور معمول در هر دوره از رقابتها توانسته حداقل از گروه خود صعود کند.

العین نیز موفق‌ ترین تیم اماراتی است و در سطح آسیا نیز یکی از تیم‌های مطرح قاره محسوب می شود. قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا در فصل 03-2002 مهم ترین عنوان این تیم است. این تیم همچنین در لیگ قهرمانان آسیا در سال 2005 با شکست مقابل الاتحاد عربستان به مقام نایب قهرمانی نیز دست یافت.

الاتحاد و العین تیم هایی هستند که در دوره های گذشته این رقابتها به دفعات با تیم های ایرانی رو در رو شده اند. این دو تیم را می توان از جمله تیم های قدر فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب عنوان کرد. با این حال تیم تراکتورسازی ایران نیز به واسطه باتجربه تر شدن نسبت به دوره گذشته، می تواند حریفی سرسخت برای دیگر تیم های گروه باشد.

تیم چهارم گروه سه با برگزاری بازی های پلی آف مشخص خواهد شد که به نظر می رسد لوکوموتیو ازبکستان و لخویا قطر از شانس زیادی برای قرار گرفتن در مرحله گروهی این رقابتها برخوردارند.

تیم تراکتورسازی در تنها تجربه آسیایی خود، در دوره گذشته این رقابتها با تیم های الجزیره امارات، الشباب عربستان و الجیش قطر همگروه بود که در نهایت نتوانست از گروه خود صعود کند.

تراکتورسازی در فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر باشگاه های ایران توانست عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرده و برای دومین دوره متوالی به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا راه یابد.

اما تیم های استقلال، سپاهان و فولاد هم در این رقابتها به شرح زیر حریفان خود را شناختند.گ

روه A: الریان قطر، الجزیره امارات، استقلال، الشباب عربستان

گروه B: الفتح عربستان، بنیادکار ازبکستان، فولاد، برنده پلی آف شماره یک

گروه C: الاتحاد عربستان، العین امارات، تراکتورسازی، برنده پلی آف شماره دو

گروه D: السد قطر، الاهلی امارات، سپاهان، الهلال عربستان

بازی‌های پلی‌آف

پلی آف شماره 1 : سوابق عمان با القادسیه کویت و برنده این بازی با بن یاس امارات؛ برنده بازی‌های قبلی با الجیش قطر با نسف ازبکستان؛ برنده مجموع بازی‌ها در گروه دو قرار می‌گیرد.



لی آف شماره 2 : شباب اردن با الحدید بحرین برنده این بازی با لخویا قطر؛ الکویت کویت و الشرطه عراق و برنده آن با لوکوموتیو ازبکستان و برنده مجموع این مسابقات به گروه سه راه می‌یابد