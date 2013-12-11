فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار این هفته تیم تراکتورسازی برابر ذوب آهن با بیان مطلب فوق اظهار داشت: بازی دشواری با ذوب آهن داریم. این تیم فوتبال را به خوبی روی زمین بازی می‌کند و همچنین بازیکنان توانمندی دارد. البته ما ذوب آهن را آنالیز کرده‌ایم و از نقاط ضعف و قوت آنها با خبریم.

وی درباره آخرین شرایط علی کریمی و احتمال بازی کردن برابر ذوب آهن تاکید کرد: وضعیت کریمی بد نیست. او با تیم تمرین می‌کند ولی هنوز مشخص نیست در بازی روز جمعه به میدان برود یا نه. ما باید تا فردا پنجشنبه صبر کنیم تا بعد از آن درباره کریمی تصمیم بگیریم.

مربی تراکتورسازی همچنین در خصوص قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا و همگروهی تراکتورسازی با تیم‌های العین امارات، الاتحاد عربستان و برنده دیدار پلی‌آف 2 گفت: ما باید حریفانمان را آنالیز کنیم. مطمئنا تیم‌های عربی در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام داده‌اند. با این حال بازیکنان با تجربه‌ای داریم که اکثر آنها سابقه بازی در لیگ قهرمانان آسیا را هم دارند. به همین خاطر نگاه ما صعود از این گروه است.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز روز جمعه این هفته در چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر در خانه خود به مصاف ذوب آهن می‌رود.

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