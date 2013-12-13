۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۶

خبر بد برای تیم فوتبال استقلال/ نیلمار در تیم الریان قطر می‌ماند!

"نیلمار" مهاجم برزیلی تیم فوتبال الریان قطر خبر بازگشتش به تیم اینترناسیونال برزیل را تکذیب کرد تا این بازیکن همانند سال گذشته در لیگ قهرمانان آسیا مقابل استقلال بازی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیلمار یکی از خطرناکترین مهاجمان لیگ فوتبال قطر است که در تیم الریان بازی می‌کند. در حالی که رسانه های برزیلی خبر داده بودند این بازیکن در نقل و انتقالات زمستانی تیم الریان را ترک می‌کند و به تیم اینترناسیونال برزیل بر می‌گردد ولی این بازیکن خبر بازگشتش به برزیل را رد کرد.

نیلمار در این خصوص گفت: من نسبت به تیم اینترناسیونال احساس دین می‌کنم و فوتبالم را مدیون این باشگاه هستم ولی من فعلا با باشگاه الریان قطر قرارداد دارم و به این قرارداد متعهدم. در قطر زندگی خوب و راحتی با خانواده ام دارم و از اینکه اینجا هستم، اصلا احساس پشیمانی نمی‌کنم.

این در حالی است که تیم الریان قطر به همراه استقلال، الجزیره امارات و الشباب عربستان در گروه اول لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد. نیلمار فصل گذشته هم با تیم الریان مقابل استقلال بازی کرده بود.

