بارش اولین برف پاییزی چهره میامی را سفید پوش كرد

به گزارش خبرنگارمهر، بارش زیبای برف، باعث کاهش چشمگیر دمای هوا در شهرستان میامی شد و چهره ای سفید به این منطقه بخشید.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان میامی در پی این بارش به خبرنگار مهر گفت: اکیپ های امدادی از روزهای گذشته آماده و در مناطق برف گیر از جمله کالپوش به صورت کامل و مجهز مستقر شده اند.

مهدی کاظمی گفت: طی روزهای گذشته بارش سنگینی در مناطق کالپوش نداشته ایم و کلیه راه های مواصلاتی باز و تردد در این مسیرها عادی است.

وی در خاتمه به رانندگان توصیه کرد تا پیش از سفر از سلامت خودرو خود اطمینان حاصل پیدا کرده و با تجهیزات کامل از جمله زنجیر چرخ در محورهای مواصلاتی این شهرستان تردد کنند.