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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۲۷

بارش اولین برف پاییزی چهره میامی را سفید پوش كرد

بارش اولین برف پاییزی چهره میامی را سفید پوش كرد

میامی- خبرگزاری مهر: بارش اولین برف پاییزی، كه از ساعاتی پیش در شهرستان میامی آغاز شده، چهره این شهر را سفید پوش كرد.

به گزارش خبرنگارمهر، بارش زیبای برف، باعث کاهش چشمگیر دمای هوا در شهرستان میامی شد و چهره ای سفید به این منطقه بخشید.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان میامی در پی این بارش به خبرنگار مهر گفت: اکیپ های امدادی از روزهای گذشته آماده و در مناطق برف گیر از جمله کالپوش به صورت کامل و مجهز مستقر شده اند.

مهدی کاظمی گفت: طی روزهای گذشته بارش سنگینی در مناطق کالپوش نداشته ایم و کلیه راه های مواصلاتی باز و تردد در این مسیرها عادی است.

وی در خاتمه به رانندگان توصیه کرد تا پیش از سفر از سلامت خودرو خود اطمینان حاصل پیدا کرده و با تجهیزات کامل از جمله زنجیر چرخ در محورهای مواصلاتی این شهرستان تردد کنند.

کد مطلب 2193116

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