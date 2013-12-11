بارشهاي چهار روزه اردبيل را فرا مي گيرد/ بيشترين بارش در مركز استان

رسول همتي در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه كرد: نقش های هواشناسی نشان می دهند از امشب به مدت چهار روز جو استان دستخوش تغییرات عمده جوی قرار خواهد گرفت.

وي ادامه داد: براساس اين تغييرات بارندگی های متناوب از امشب تا یکشنبه هفته آينده بخش هايي از اين استان را فرا خواهد گرفت.

سرپرست گروه پیش‌بینی و صدور پیش ‌آگاهی‌های جوی استان تصريح كرد: بررسی الگوهای بارش گویای این است از عصر امروز بتــدریج بارندگی ها در برخی نقاط استان آغاز و در روز پنجشنبه بیشتر مناطق استان را فرا خواهد گرفت.

وي با بيان اينكه بارش هاي چهار روزه در شمال استان بصورت باران و گاهی برف پراکنده خواهد بود، افزود: برش ها در مناطق مرکزی و جنوبی استان به صورت برف پيش بيني مي شود.

همتي تاكيد كرد كه در سطح جاده های مناطق مرکزی و جنوبی استان کولاک برف در اثر وزش باد و یخبندان پیش بینی می شود.

وي متذكر شد: این وضعیت به صورت متناوب و با شدت کمتر از روز جمعه تا روز یکشنبه هفته آينده در سطح استان اردبيل تداوم خواهد داشت.

اين مسئول عنوان كرد: مجددا از بعد از ظهر روز شنبه تا یکشنبه هفته آينده تاثیرات این سامانه افت چند درجه ای دما، افزایش ابر و مه و بارش باران و برف در برخی نقاط استان خواهد بود.