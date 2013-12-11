غش کردن داور دردسرساز شد/ علی دایی به خاطر قهرمانی محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف رای خود را درخصوص تجدید نظر خواهی علی دایی سرمربی تیم فوتبال باشگاه پرسپولیس به دلیل رعایت نکردن مفاد ماده 23 آیین نامه انضباطی به شرح زیر اعلام کرد:

کمیته استیناف پس از بررسی‌های لازم و رد درخواست علی دایی سرمربی باشگاه پرسپولیس به دلیل انجام مصاحبه غیر مجاز در دیدار این تیم برابر تیم سپاهان اصفهان، وی را به پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه محروم کرد. رای صادر شده از سوی کمیته استیناف به شرح زیر است:

در رابطه با تجدیدنظر خواهی و اعتراض علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با وکالت عسگری پیش بین نسبت به رای شماره 442 مورخ 16/07/92 صادره از سوی کمیته انضباطی که به موجب آن معترض به لحاظ ارتکاب تخلف مصاحبه توهین آمیز و تحریک کننده علیه مقام رسمی مسابقه متعاقب دیدار دو تیم فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان در مسابقات لیگ برتر امسال به پرداخت مبلغ 70 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.

با دقت در محتویات پرونده و عنایت به اینکه لایحه باشگاه سپاهان اصفهان که محکوم علیه مذکور در مصاحبه مورد نظر تلویحاً علیه آن باشگاه نیز مطالب توهین آمیزی بکار برده و توجه به متن مصاحبه و تعابیر و الفاظ بکار رفته از جمله بیان اینکه "داور مسابقه به سمت تیم مقابل غش کرده" و "من که شماره حساب تو (داور مسابقه) و رفقایت را نمی‌دانم" و "من دیشب با کادر فنی جلسه گذاشتم و به آنها گفتم قهرمانی (داور مسابقه) به سمت آنها غش کرده است" و در نظر گرفتن اینکه بیان چنین مطالبی خارج از عرف معمول و قواعد فنی و اخلاقی حاکم بر مصاحبه مربیان بعد از مسابقه تیم متبوع بوده و در جریان مسابقات حرفه‌ای متعارف نبوده و از این جهت امری مذموم و بدیع بوده و موجبات مخدوش شدن شئونات و کیان نهاد داوری که واجد احترام و منزلت خاصی است، را موجب می‌شود.

وانگهی در فرض آنکه دلایل مثبته و قویه بر تخلف داور خاص در اختیار مربی باشد‌، هیچ نصی از نصوص قانونی و هیچ قاعده‌ای از قواعد اخلاقی انجام چنین مصاحبه‌ای تند و توهین آمیز و افشاء و انتشار مراتب تخلف داور را تجویز نمی‌کند بلکه به حکم شرع، قانون و اخلاق مربی یا مقام صاحب اطلاع از تخلف داور می‌بایستی مراتب استحضار خود از تخلف را همراه دلایل و مدارک مثبته در اختیار مرجع رسمی و مسئول در رسیدگی به تخلفات انضباطی قرار دهد، امری که محکوم علیه به رغم ادعای اطلاع قبلی از آن به قرنیه اذعان به اینکه مراتب غش کردن داور به سمت تیم مقابل را شب قبل از مسابقه به کادر فنی گفته، از انجام آن اجتناب کرده است.

از سویی ادعای وکیل مذکوربه اینکه شائبه صحت ادعای موکل بعدا تقویت شده، ارزش حقوقی نداشته و دفاع موجهی در بروز تخلف مزبور نداشته، چه اینکه از یک سو موازین قانونی به شخص ولو متضرر از تصمیم داوری انجام چنین مصاحبه و ایراد اتهام به داور را به بهانه اینکه بعدا اتهام انتسابی ثابت خواهد شد، صادر کرده است و از سویی دیگر تجویز چنین امری و پذیرش چنین بدعتی تالی فاسد و سوئی در برداشته و سبب ترویج بد اخلاقی و بسط فضای توهین و افترا به مقامات رسمی و مسئول مسابقه شده است و به روند سالم مسابقات و روح جوانمردی و اهداف ارزشی و غائی مسابقات لطمه جدی وارد می‌سازد.

لذا اعتراض به عمل آمده موجه و وارد نبوده و از آنجایی که تنبیه بکار رفته در رای مورد اعتراض علاوه بر عدم تناسب با رفتار غیرورزشی و تخلف ارتکابی اساسا منطبق با مقرره مزبور که مقتضی جمع تنبیهات (جریمه نقدی و محرومیت) است، نبوده و کمیته محترم انضباطی صرفاً جریمه نقدی مقرر در حکم را معمول داشته و از اعمال محرومیت همراهی تیم متبوع اجتناب کرده است، بنابراین کمیته استیناف به استناد بند 2 ماده 23 آیین نامه انضباطی و بند 1 ماده 17 آن، ضمن رد اعتراض مشارالیه، وی را علاوه بر پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ريال جریمه نقدی مقرر در رای کمیته محترم انضباطی، به 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات رسمی نیز محکوم می‌کند که رای صادره قطعی است.

