اولویت گذاری در برف روبی معابر شهری زنجان مغفول واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان زنجان افزود: باید توجه ویژه به وضعیت معابر عمومی در زمان بارش برف و برف روبی فوری این معابر صورت بگیرید تا شهروندان دچار مشکل نشوند.



وی با بیان اینکه مدیران مسئول باید در شرایط بحرانی مدیریت میدانی اعمال کنند ادامه داد: وضعیت برفروبی آزادراه زنجان - قزوین و معابر شهر زنجان است و به نظر می رسد اولویت گذاری در برف روبی معابر شهری مغفول واقع شده است .



انصاری با تاکید بر لزوم بانک اطلاعات ماشین آلات استان زنجان باید در اختیار دستگاه هایی که به این تجهیزات نیاز دارند قرار داده شود افزود: تصمیمات بجا و به موقع هزینه های شرایط بحرانی را کاهش می دهد و از وقوع شرایط نامناسب پیشگیری می کند.



استاندار زنجان گفت: در شرایط بحرانی مدیران مسوول باید برای کنترل اوضاع مدیریت میدانی کنند و خودشان پای کار باشند.



انصاری افزود: باید اذعان کرد که اشکالاتی در شرایط بحرانی وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی این موارد برطرف شود.



وی با تأکید بر این که در شرایط بحرانی موارد را باید اولویت‎بندی کرد، گفت: ستاد بحران استان اطلاعات خود را در رابطه با ماشین‎‌آلات دستگاه‎های مختلف در اختیار شهرداری‎ها و اداره کل راه و شهرسازی قرار دهد تا در شرایط بحرانی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.

انصاری با بیان اینکه بخش اطلاع رسانی در کمیته بحران باید اطلاع رسانی دقیق و به موقع را مد نظر قرار دهد افزود: اطلاع رسانی یکپارچه و دقیق برای پیشگیری از نگرانی کاذب و پیشگیری از بروز و تشدید بحران ضروری است.

همچنین رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان با بیان اینکه سالانه 500 هزار نفر به اورژانس های بیمارستانی استان مراجعه می کنند گفت: یک دهم تخت های موجود در بیمارستان ها توسط بیماران استان های همجوار اشغال می شود.



سروری زنجانی زمان رسیدن اورژانس به محل اسکان مصدوم را در استان زنجان 15 دقیقه اعلام کرد و افزود: ایستگاه اطلاعات سلامت در سبزه میدان راه اندازی شده تا مردم درصورت نیاز با مراجعه به آنجا نحوه دستیابی به خدمات پزشکی را بیابند.



همچنین شهردار زنجان با تاکید بر لزوم مشارکت مردم در امور شهری گفت: شهروندان باید در اموری همچون برف روبی حوزه منازل خود با شهرداری همکاری کنند.



محسن امین افزود: هشت هزار تن نمک در 106 جعبه برای استفاده عموم مردم در سطح شهر توزیع شده است.



وی ادامه داد: در برفروبی اخیر دو هزار تن نمک در سطح شهر پاشیده شده است.



شهردار زنجان با اشاره به وجود 500 گذر در سطح شهر زنجان گفت: 610 نفر در سه منطقه شهر زنجان در بارش اخیر اقدام به برفروبی کرده اند.