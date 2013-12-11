همایش " نور مجرد" در راستای احیاء سنت علمای الهی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحمید واسطی، ظهر چهارشنبه در نشست خبری همایش " نور مجرد" که به مناسبت بزرگداشت سالگرد درگذشت علامه طهرانی برگزار شد اظهار کرد: این همایش با هدف عرضه معارف علمی و عملی این عالم ربانی که تا کنون بیش از پنجاه جلد کتاب از ایشان منتشر شده برگزار می شود.

وی با اشاره به قرائت پیام حجت الاسلام سید محمد صادق طهرانی فرزند ارشد علامه در این همایش بیان کرد: این همایش در آستانه بیستمین سال ارتحال علامه طهرانی توسط شاگردان این علامه و در راستای احیاء سیره و سنت علماء الهی و تعظیم شعائر دینی برگزار می شود.

حجت الاسلام واسطی با اشاره به برگزاری این همایش در 21 آذرماه از ساعت 17 تا 21 در تالار نور اظهار داشت: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف آثار علامه طهرانی را در قالب بسته های فرهنگی به شرکت کنندگان اهدا می کند.

وی با اشاره به اینکه در این همایش محمد حسن وکیلی درباره " مکتب سلوکی علامه" و عبدالحمید واسطی با موضوع" نظام فکری علامه" به ایراد سخن خواهند پرداخت گفت: در این همایش حجت الاسلام محسن سعیدیان با موضوع " توصیفی از علامه"، علی رضایی با موضوع" نوآوری های حکمی عرفانی علامه"، مهدی زمانی با موضوع " انقلاب فرهنگی در دیدگاه علامه" به ایراد سخنرانی می پردازند.

حجت الاسلام واسطی با بیان اینکه علامه طهرانی اهل عرفان و سلوک الی الله مبتنی بر فقاهت بود افزود: طلاب جوان برای رسیدن به قرب الهی و کسب معنویت با الگو قرار دادن علامه در مسیر عبدیت و معرفت گام بر می داشتند.

معاون تحقیقات موسسه راهبردی علوم و معارف اسلام با اشاره به اینکه مجوز رشته حکمت و عرفان در مقطع سطح سه حوزه به این موسسه داده شد افزود: از سال آینده این موسسه از بین برادران طلاب 20 نفر را در سطح 2 برای رشته حکمت و عرفان پذیرش می کند.

گفتنی است کتاب های نور ملکوت قرآن، الله شناسی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، امام شناسی، معاد شناسی، روح مجرد یادنامه عارف کامل سید هاشم حداد، مهر تابان یادنامه علامه طباطبایی، وظیفه فرد مسلمان در احیاء حکومت اسلام از آثار علامه طهرانی است.