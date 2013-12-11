دولت در ترویج فرهنگ صحیح ازدواج جوانان نقش کلیدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعد احمدی با بیان این مطلب افزود: بحث ازدواج جوانان و مطالبات و نیازهایشان در این حوزه مسئله ای فرهنگی و اقتصادی است که عموم جامعه را در بر می گیرد؛ پس باید با درایت کامل مورد بحث و بررسی کارشناسان و صاحبنظران مسائل جوانان و خانواده قرار گیرد.

این روانشناس با اشاره به اقداماتی که دولت می تواند برای تسهیل و تصحیح امر ازدواج میان جوانان انجام دهد اظهار داشت: اختصاص بودجه مناسب برای وام ازدواج، حمایت های خاص دولت از مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده و شناخت و توجه ویژه نسبت به نیازها و مسائل قشر جوان و روحیات و سلایق و رفتارهای آنان می تواند موجب فرهنگ سازی صحیح امر ازدواج جوانان شود. در این زمینه نهادها و ارگان های مسئول بخصوص وزارت ورزش و جوانان نقش اصلی را ایفا می کنند.

وی با تاکید بر نقش خانواده ها در ازدواج های آسان، آگاهانه و پایدار گفت: خانواده ها نقش مهمی در این امر دارند و باید سطح توقعات خود را بخصوص در بحث مهریه و جهیزیه پایین بیاورند. خانواده ها و رسانه ها با تشویق و آموزش صحیح می توانند شوق عمومی را برای ترغیب جوانان به ازدواج افزایش دهند و موجب فرهنگ سازی صحیح و بینش دهی به نسل جوان برای ازدواج آگاهانه و پایدار شوند.

احمدی تصریح کرد: امیدواریم با ایجاد شرایط مناسب از سوی دستگاه های مسئول در امور جوانان بحث اشتغال و مسکن برای قشر جوان ساماندهی شود. وزارت ورزش و جوانان نیز پس از انتخاب دکتر گودرزی به عنوان مقام عالی وزارت اکنون باید به سنجش درست مشکلات جوانان بپردازد و با بهره گیری از نظرات کارشناسان، اساتید و صاحبنظران و قدرت تفکر و توانمندی نسل جوان راهکارهای مناسب را برای حل مشکلات قشر جوان ارائه دهد. باید توجه داشته باشیم از قدم برداشتن در مسیری که قبلا مورد آزمون و خطا قرار گرفته و تکراری و اشتباه است بپرهیزیم.