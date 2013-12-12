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۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰

جان کری:

شش ماه آینده سخت تر از توافق ژنو خواهد بود

شش ماه آینده سخت تر از توافق ژنو خواهد بود

وزیر خارجه آمریکا گفت شش ماه پیش رو، از دستیابی به توافق اولیه با ایران در مذاکرات ژنو دشوار تر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا دستیابی به توافق نهایی با ایران طی شش ماه آینده را کاری بسیار دشوارتر از توافق اولیه در ژنو دانست.

وی که در کمیته روابط خارجی سنا سخن می گفت تاکید کرد: شش ماه آینده بسیار دشوارتر از گام نخست خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از "وجود همه گزینه ها بر روی میز" سخن گفت. این در حالی است که طبق توافق اولیه ایران و 1+5 در ژنو، جمهوری اسلامی ایران به همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد.

گفتنی است در پی هشدار ایران در مورد نابود شدن توافق ژنو بر اثر تحریم های آمریکا، جان کری برای منصرف کردن نمایندگان کنگره از تصویب تحریم های جدید علیه ایران به کنگره رفت.

کد مطلب 2194069

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