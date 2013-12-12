به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانه های هوشمند تردد شما بر خط و گشتهای شعب راهداری سراسر کشور در حال حاضر، به استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلا ذکر شده ما بقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها به روال عادی در جریان است.

محورهای مسدود تا اطلاع ثانوی، به دلیل رویدادهای غیر مترقبه:

1- محور شمشک- دیزین واقع در استانهای البرز و تهران به دلیل بارش برف، تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد.

2- محور شهداد- نهبدان واقع در استان کرمان به دلیل سیلاب، تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد.

3- محور پونل به خلخال واقع در استان گیلان به دلیل بارش برف و احتمال ریزش بهمن تا اطلاع بعدی مسدود می باشد.

4- محور کرج تا چالوس تا اطلاع ثانوی به دلیل بارش برف، کولاک و عدم دید کافی مسدود شده است.

ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده ای:

1- محور قم – گرمسار و بالعکس واقع در استانهای تهران، سمنان و قم، با تمدید عملیات تعریض تا 30/9/92 مسدود و مسیر جایگزین برای خودروهای سواری آزاد راه قم- تهران برای وسایل نقلیه سنگین، محور قدیم قم- تهران و در ادامه برای کلیه خودروها، جاده امام رضا (ع) به سمت گرمسار خواهد بود.

2- کمربندی شرقی شهر کرمانشاه، حدفاصل کیلومتر 12 الی 13 واقع در استان کرمانشاه با تمدید عملیات زیر سازی راه آهن غرب تا 1/10/92، روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) از ساعت 11 الی 14 مسدود و مسیر جایگزین کمربندی غربی (فعلی) خواهند بود.

3- آزاد راه قزوین – رشت واقع در استان گیلان، به دلیل عملیات مرمت آسفالت حدفاصل تنکابن – رودبار از 17/9 لغایت 20/9/92 از ساعت 8 صبح لغایت 17 مسدود و مسیر جایگزین، جاده قدیم و رودبار ... رستم آباد خواهد بود.

6- محور بندرعباس – حاجی آباد واقع در استان هرمزگان، به دلیل عملیات جهت نصب جت فن های تونل هفده شهریور از 20/9 لغایت 20/9/92 به مدت 1 روز از ساعت 7 صبح الی 18 مسدود تردد در محدوده تونل از باند رفت محور به صورت دو طرفه انجام می گردد.

5- محور کرج – چالوس (کندوان) واقع در استانهای البرز و مازندران، حد فاصل مرزن آباد- مکارود، از 23/9/92 لغایت 26/9/92 به مدت 4 روز، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 21 الی 9 صبح مسدود و مسیر جایگزین، دیگر مسیرهای شمالی خواهد بود.

2. ممنوعیت تردد به تفکیک با اولویت وسایل نقلیه:

1- در محور کرمان – راین – حسین آباد- جیرفت (ساردوئیه- جیرفت) واقع در استان کرمان به دلیل مداخله با ترافیک شهری، تردد در جاذبه های گردشگری و عبور 23 کیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملین فرآورده های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان- دهبکری- جیرفت معرفی می گردد. تردد وسایل نقلیه سواری در محول فوق بلامانع است.