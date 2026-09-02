لزوم تسریع در تکمیل بیمارستان دوم میناب

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس ذاکری امام جمعه میناب ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز بهورز که با حضور مسئولان حوزه سلامت برگزار شد، ضمن تبریک این روز و تقدیر از تلاشهای خستگیناپذیر بهورزان در خط مقدم نظام سلامت، اظهار داشت: بهورزان به عنوان حافظان سلامت در دورترین نقاط روستایی، نقش بیبدیلی در ارتقای شاخصهای بهداشتی کشور ایفا میکنند که این مجاهدتها شایسته قدردانی است.
بار سنگین درمان شرق استان بر دوش میناب
امام جمعه میناب با اشاره به گستردگی خدماترسانی درمانی این شهرستان، تصریح کرد: مجموعه درمانی میناب، نه تنها به جمعیت ۳۰۰ هزار نفری این شهرستان، بلکه به شهرستانهای همجوار از جمله رودان، بشاگرد، سیریک، جاسک و حتی مناطق جنوبی استان کرمان خدمات تخصصی ارائه میدهد.
وی افزود: بار سنگین این حجم از خدمات درمانی بر دوش کادر بهداشت و درمان میناب است؛ چنانکه در حادثه اخیر منطقه «کوهستک»، شاهد بودیم که با مدیریت صحیح و انتقال سریع مجروحان به مرکز درمانی میناب، خدمات شایستهای به مصدومان ارائه شد که این امر نشاندهنده ظرفیت بالای کادر درمانی این خطه است.
لزوم تسریع در تکمیل بیمارستان دوم
حجتالاسلام ذاکری با خطاب قرار دادن مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مقامات کشوری، تأکید کرد: با توجه به حجم مراجعات و گستردگی حوزه تحت پوشش، زیرساختهای فعلی پاسخگوی نیازهای درمانی منطقه نیست. از این رو، انتظار میرود که روند تکمیل بیمارستان دوم شهرستان میناب با شتاب بیشتری دنبال شود تا دغدغههای مردم در دسترسی به خدمات درمانی کاهش یابد.
نقش بیبدیل خیرین در ارتقای نظام سلامت
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مشارکتهای مردمی در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: ظرفیت خیرین سلامت، پشتوانهای عظیم برای ارتقای کیفی خدمات در خانههای بهداشت روستایی و مراکز درمانی است.
امام جمعه میناب ضمن قدردانی از همراهی خیرین و مردم مؤمن این منطقه، بر بهرهگیری حداکثری از این توانمندی جهت رفع کمبودهای موجود و کاهش دغدغههای نیازمندان تأکید کرد.
در پایان این مراسم، از بهورزان نمونه شهرستان میناب با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.
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