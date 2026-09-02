برگزاری جشنواره ورزشی فرزندان کارکنان وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره ورزشی فرزندان کارکنان وزارت بهداشت با هدف ایجاد نشاط و شادابی، فراهم کردن اوقات فراغت سالم و توجه به رفاه و سلامت خانواده کارکنان نظام سلامت در استان مازندران در حال برگزاری است.

در بخش دختران این جشنواره، فرزندان کارکنان وزارت بهداشت در گروه سنی ۱۰ تا ۱۵ سال در چهار رشته شنا، تنیس روی میز، داجبال و شطرنج با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

این جشنواره علاوه بر ایجاد فرصت رقابت ورزشی، زمینه‌ای برای تقویت روحیه کار گروهی، تعامل اجتماعی، شکل‌گیری دوستی‌های جدید و گذراندن اوقات فراغت در فضایی شاد و سالم فراهم کرده است.

برگزاری این رویداد ورزشی در راستای برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در حوزه رفاهی، ورزشی و سلامت کارکنان و خانواده آنان انجام می‌شود و توجه به خانواده کارکنان به عنوان یکی از محورهای مهم برنامه‌های رفاهی نظام سلامت در آن مورد توجه قرار گرفته است.

در جریان برگزاری جشنواره، مسابقات رشته‌های مختلف مطابق برنامه در حال انجام است و کمیته‌های اجرایی و فنی نیز با هدف برگزاری منظم رقابت‌ها، فراهم کردن امکانات مناسب و تأمین رفاه شرکت‌کنندگان، فعالیت خود را دنبال می‌کنند.

همچنین تلاش شده است با ایجاد فضای مناسب اقامت، برگزاری منظم مسابقات و پیش‌بینی برنامه‌های جانبی، حضور در این جشنواره به تجربه‌ای شاد، سازنده و خاطره‌انگیز برای فرزندان کارکنان وزارت بهداشت تبدیل شود.

نخستین جشنواره ورزشی فرزندان کارکنان وزارت بهداشت با همکاری اداره‌کل امور پشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، صندوق رفاه وزارت بهداشت و فدراسیون‌های ورزشی برگزار می‌شود و رقابت‌ها تا ۱۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت.