به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، رابرت فرنام در سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد، اظهار کرد: پژوهش‌ها نشان می‌دهد سن ورود به قمار آنلاین در کشور کاهش یافته است و بار بیماری ناشی از اختلال قمار نیز هم‌تراز با اختلالات عمده اضطرابی و عاطفی است.

وی با اشاره به تغییر بستر این آسیب اجتماعی گفت: انتقال قمار از فضای فیزیکی به بستر اینترنت، سن شروع این آسیب را به ۱۵ سالگی کاهش داده است، بیشترین میزان مراجعان برای درمان این اختلال را گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال تشکیل می‌دهند.

فرنام با استناد به ردیابی تراکنش‌های بانکی، از فعالیت دست‌کم ۷۰ هزار کاربر در بسترهای قمار آنلاین در کشور خبر داد و افزود: پلتفرم‌های شرط‌بندی سالانه صدها میلیون دلار گردش مالی ثبت می‌کنند و آسیب‌های مالی سنگینی به بار می‌آورند.

وی همچنین هشدار داد: افراد فعال در بازی‌های ویدیویی رقابتی تا چهار برابر بیشتر در معرض خطر ورود به شرط‌بندی آنلاین قرار دارند.

استاد دانشگاه ادامه داد: افت تحصیلی شدید، افسردگی ناشی از باخت‌های مالی و همبودی با اعتیاد به مواد از مهم‌ترین پیامدهای این معضل به شمار می‌روند.

وی رویکردهای شناختی رفتاری متمرکز بر اصلاح خطاهای فکری بیمار را اصلی‌ترین روش درمان این اختلال دانست و بر ضرورت برگزاری کارگاه‌های تخصصی کشوری برای تربیت روان‌درمانگران و اعتیادپژوهان در حوزه رفتارهای اعتیادی غیرمواد تأکید کرد.