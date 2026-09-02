به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا رضایی صبح چهارشنبه در همایش بسیج ادارات استان آذربایجان شرقی در تبریز، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دولت اظهار کرد: شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی، آل‌هاشم و مالک رحمتی از جمله الگوهای خدمتگزاری صادقانه به مردم و نظام اسلامی هستند.

وی با اشاره به آیه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا» افزود: خداوند در قرآن کریم تأکید می‌کند که شهدا را مرده نپندارید، چراکه آنان نزد پروردگار خود زنده‌اند و از نعمت‌های الهی بهره‌مند می‌شوند.

شهدا؛ الگوی ایستادگی و خدمتگزاری

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به روایات مربوط به مقام شهدا ادامه داد: جایگاه شهید به اندازه‌ای والاست که پاداش مجاهدت او با معیارهای مادی قابل سنجش نیست و حتی خانواده شهدا نیز در نگاه الهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

رضایی با اشاره به بررسی وصیت‌نامه‌های شهدا گفت: یکی از پرتکرارترین توصیه‌های شهدا، پشتیبانی از ولایت فقیه و حفظ نظام اسلامی بوده و موضوع عفاف و حجاب نیز در وصایای شهدا مورد تأکید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: امروز باید این توصیه‌ها را نه صرفاً به عنوان جملاتی در وصیت‌نامه‌ها، بلکه به عنوان یک مسیر عملی برای مسئولان و مردم مورد توجه قرار دهیم.

نفوذ دشمن همواره یکی از تهدیدهای جدی بوده است

وی با اشاره به شرایط سیاسی و امنیتی سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی گفت: سال ۱۳۶۰ یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب بود؛ شهادت شهید بهشتی و جمعی از مسئولان در حادثه هفتم تیر، ترور نافرجام رهبر انقلاب در ششم تیر، شهادت شهیدان رجایی و باهنر در هشتم شهریور، شهادت شهدای محراب و همزمانی این حوادث با جنگ تحمیلی، شرایط دشواری را برای کشور ایجاد کرده بود.

رضایی با تأکید بر اینکه دشمن همواره تلاش کرده از طریق نفوذ به کشور آسیب بزند، اظهار کرد: در طول تاریخ، هرگاه جبهه اسلام با خسارت مواجه شده، بخشی از آن به دلیل فعالیت نفوذی‌ها و بخشی نیز ناشی از جهل و غفلت افراد درون جامعه بوده است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ اسلام و همچنین برخی رخدادهای سال‌های نخست انقلاب افزود: تجربه نشان داده است که دشمن برای ضربه زدن به یک نظام، تنها به رویارویی مستقیم متکی نیست و گاهی از عناصر نفوذی و جریان‌های داخلی استفاده می‌کند.

شهید رجایی؛ الگویی از ساده‌زیستی و مردم‌داری

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین با طرح این پرسش که چرا شهید رجایی پس از سال‌ها همچنان در میان مردم محبوب و ماندگار است، گفت: شهید رجایی پیش از آنکه مسئول باشد، خود را خدمتگزار مردم و پیرو امام می‌دانست.

رضایی افزود: شهید رجایی ساده‌زیست بود، درد فقر و محرومیت را می‌فهمید و زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرد. چنین ویژگی‌هایی سبب شد که نام او در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شود.

وی با اشاره به حضور شهید رجایی در سازمان ملل متحد اظهار کرد: شهید رجایی در آنجا نیز به جای فاصله گرفتن از هویت انقلابی و اسلامی خود، آثار شکنجه‌های دوران مبارزه را به جهانیان نشان داد و جنایات رژیم گذشته و حامیان خارجی آن را افشا کرد.

خدمت به مردم؛ معیار ماندگاری مسئولان

رضایی با بیان اینکه خدمت به مردم از مهم‌ترین شاخص‌های مسئولیت در نظام اسلامی است، گفت: هرکس به مردم خدمت کند، خداوند او را عزیز می‌کند و شهید رجایی نمونه روشن این حقیقت بود.

وی شهید رئیسی را نیز از دیگر الگوهای خدمتگزاری دانست و افزود: شهید رئیسی خود را سرباز نظام ولایی و خدمتگزار مردم می‌دانست و در مسیر خدمت، شب و روز نمی‌شناخت.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: مسئولیت در نظام اسلامی زمانی ارزشمند است که با روحیه خدمتگزاری، مردم‌داری، ساده‌زیستی و تبعیت از ارزش‌های انقلاب همراه باشد.

وحدت و مقابله با نفوذ؛ ضرورت امروز کشور

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ وحدت میان مسئولان و مردم تأکید کرد و گفت: دولتمردان، نمایندگان مجلس، قضات، نیروهای مسلح، بسیجیان و همه بخش‌های جامعه باید در مسیر حفظ وحدت و انسجام ملی حرکت کنند.

وی افزود: نباید اجازه داد دشمن از اختلافات داخلی سوءاستفاده کند یا برخی افراد با اظهارنظرهای غیرمسئولانه، زمینه سوءاستفاده جریان‌های معاند و بیگانه را فراهم کنند.

رضایی با تأکید بر اینکه امروز نیز کشور به هوشیاری در برابر تهدیدهای دشمن نیاز دارد، خاطرنشان کرد: اگر مسئولان و مردم در کنار یکدیگر و با وحدت حرکت کنند و اجازه نفوذ و تفرقه‌افکنی دشمن را ندهند، می‌توان مسیر عزت و سربلندی کشور را با قدرت ادامه داد.

وی در پایان گفت: بهترین راه پاسداشت خون شهدا، ادامه دادن مسیر آنان در عرصه خدمت، حفظ وحدت، ایستادگی در برابر دشمن و تلاش برای سربلندی ایران اسلامی است.