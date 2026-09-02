به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه به پایین‌ترین سطح خود در بیش از سه هفته اخیر سقوط کرد. این ریزش قیمت به دنبال اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در خاورمیانه رخ داد که باعث افزایش بهای نفت و تشدید نگرانی‌ها نسبت به تورم و افزایش نرخ بهره در ایالات متحده شد. در این میان، سرمایه‌گذاران با دقت در انتظار انتشار داده‌های مهم اشتغال آمریکا هستند.

هر اونس طلا با ۰.۶ درصد کاهش به ۴۳۲۳ دلار رسید که پایین‌ترین قیمت از ۷ اوت تاکنون محسوب می‌شود. این چهارمین جلسه معاملاتی متوالی است که قیمت‌ها کاهش یافته و همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باقی مانده‌اند. قیمت هر قرارداد آتی طلا برای تحویل در دسامبر نیز با ۱.۱ درصد افت، به ۴۳۴۹.۹۰ دلار رسید. همچنین، قدرت‌نمایی دلار آمریکا باعث شد قیمت‌گذاری فلزات به دلار برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شود.

پس از تبادلات نظامی اخیر میان ایالات متحده و ایران، دو کشور مجدداً در وضعیت جنگی قرار گرفته‌اند. این تنش‌ها باعث شد قیمت نفت برای سومین روز متوالی صعودی باشد و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا نیز افزایش یابد.

باس کویجمن، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دی‌اچ‌اف کپیتال اس.ای در این باره گفت: «افزایش قیمت نفت در پی تنش‌های جدید بین آمریکا و ایران، نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده است. افزایش قیمت نفت خام می‌تواند انتظارات مربوط به سیاست‌های پولی انقباضی را تقویت کرده و بازده اوراق را بالاتر ببرد؛ موضوعی که پتانسیل بازیابی قیمت طلا را محدود می‌کند.» وی افزود: «طلا به عنوان پوشش ریسک تورم شناخته می‌شود، اما نرخ‌های بهره بالاتر به دلیل نداشتن بازدهی این فلز، جذابیت آن را کاهش می‌دهد.»

بر اساس ابزار رصد فدرال رزرو (CME FedWatch Tool)، معامله‌گران در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره در جلسه سیاستی این ماه فدرال رزرو را ۶۸ درصد برآورد می‌کنند. پیش‌تر مایکل بار، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، تأکید کرده بود که در صورت عدم کاهش سریع تورم، زمان آن رسیده که نرخ بهره افزایش یابد. هفته گذشته نیز کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، به احتمال ناگزیری این بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره اشاره کرده بود.

سرمایه‌گذاران اکنون چشم‌انتظار انتشار گزارش اشتغال بخش خصوصی (ADP) در روز جاری و داده‌های مهم حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در روز جمعه هستند. کویجمن در پایان خاطرنشان کرد: «ارقام ضعیف‌تر می‌توانند فشار را بر طلا کاهش دهند، در حالی که داده‌های قوی‌تر یا اظهارات محافظه‌کارانه‌تر (hawkish) از سوی فدرال رزرو، ممکن است روند نزولی قیمت‌ها را تداوم بخشند.»

در بازار سایر فلزات گرانبها نیز روند کاهشی حاکم بود؛ هر اونس نقره با ۰.۹ درصد کاهش به ۶۳.۶۸ دلار، پلاتین با ۰.۹ درصد کاهش به ۱۷۲۵.۰۳ دلار و پالادیوم با ۱.۳ درصد کاهش به ۱۲۹۳.۸۶ دلار رسید.