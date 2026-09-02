حضور نمایندگانی از ۱۰ کشور در نمایشگاه بین المللی فناوری اینوتکس ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار، اینوتکس ۲۰۲۶ در روزهای ۱۱ تا ۱۴ شهریورماه در پارک فناوری پردیس برگزار میشود و در این دوره نیز علیرغم برخی محدودیتها وجه بینالمللی نمایشگاه در قالب برنامههای شبکهسازی، حضور شرکتها و استارتاپهای خارجی و ارتباط با نهادهای بینالمللی دنبال شده است. بر اساس اطلاعات ارائهشده درباره مشارکتهای بینالمللی این دوره، ۱۰ کشور روسیه، تاجیکستان، پاکستان، اندونزی، زیمبابوه، تایلند، بنگلادش، عمان، عراق و ترکیه در اینوتکس ۲۰۲۶ مشارکت دارند. این حضور در قالب هیئتهای بازدیدکننده، شرکتهای خارجی و برنامههای تخصصی نمایشگاه دنبال میشود. در این دوره، ۵ هیئت بازدیدکننده خارجی نیز در نمایشگاه حضور خواهند داشت. حضور این هیئتها فرصتی برای آشنایی نزدیکتر با ظرفیتهای فناوری و نوآوری ایران و شکلگیری گفتوگوهای تجاری و فناورانه میان طرفین ایجاد میکند.
در کنار استارتاپها، ۵ شرکت خارجی حاضر در رویداد نیز بخشی از چهره بینالمللی اینوتکس را شکل میدهند. حضور این شرکتها میتواند زمینهای برای معرفی توانمندیها، گفتوگو درباره ظرفیتهای همکاری و شناخت فرصتهای بازار میان شرکتهای ایرانی و مجموعههای خارجی فراهم کند.
اینوتکس ۲۰۲۶ همچنین میزبان ۳ سازمان بینالمللی و مجموعهای از رسانهها و نهادهای خارجی خواهد بود. حضور رسانههایی مانند Tehran Times، TV BRICS، BricsLat و DepiMedia در کنار سایر مجموعههای رسانهای و نهادی، ظرفیت بیشتری برای بازتاب بینالمللی رویداد و معرفی ظرفیتهای زیستبوم فناوری ایران ایجاد میکند.
وجه بینالمللی اینوتکس البته تنها به حضور مهمانان و شرکتهای خارجی محدود نمیشود. ساختار رویداد با تمرکز بر شبکهسازی، سرمایهگذاری، همکاری فناورانه و ارتباط میان فناوری و بازار طراحی شده است تا ارتباطات شکلگرفته در نمایشگاه بتواند به همکاریهای واقعی میان شرکتها و بازیگران مختلف زیستبوم منجر شود. در دورههای پیشین اینوتکس نیز حضور شرکتها و متخصصان خارجی و شکلگیری تفاهمنامهها و تعاملات بینالمللی، بخشی از خروجی این رویداد بوده است.
پارک فناوری پردیس نیز بهعنوان میزبان و برگزارکننده این نمایشگاه، در این دوره تلاش کرده است ظرفیتهای منطقه بینالمللی نوآوری ایران را در معرض ارتباط با بازیگران خارجی قرار دهد. از همین منظر، اینوتکس فرصتی است تا شرکتهای فناور و دانشبنیان ایرانی، محصولات و توانمندیهای خود را نهفقط به مخاطبان داخلی، بلکه به نمایندگان شرکتها، سرمایهگذاران، استارتاپها و نهادهای حاضر از کشورهای مختلف معرفی کنند.
در کنار بخش نمایشگاهی، برنامههای متنوعی مانند جلسات B2B، کافه سرمایه، رویدادهای نیازمحور، نشستهای تخصصی، رقابتهای استارتاپی و برنامههای شبکهسازی نیز در اینوتکس ۲۰۲۶ برگزار میشود. این برنامهها تلاش دارند ارتباط میان ایده، فناوری، سرمایه و بازار را به ارتباطی عملیاتیتر تبدیل کنند.
اینوتکس ۲۰۲۶ در شرایطی در پارک فناوری پردیس برگزار میشود که تجربه سالهای گذشته، این رویداد را به یکی از نقاط اتصال بازیگران داخلی و بینالمللی حوزه فناوری و نوآوری تبدیل کرده است. حالا حضور ۱۰ کشور، ۲۳ استارتاپ خارجی در بخش بینالملل، شرکتها، هیئتهای خارجی و سازمانها و رسانههای بینالمللی، تصویری متفاوت از این دوره ارائه میدهد.
اینوتکس ۲۰۲۶ قرار است چهار روز، پارک فناوری پردیس را به نقطهای برای گفتوگوی فناوری ایران با جهان تبدیل کند؛ جایی که فرصتهای همکاری، سرمایهگذاری و توسعه بازار میتوانند از یک دیدار و یک گفتوگو آغاز شوند.
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