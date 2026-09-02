رقابت برترین تکواندوکاران و پاراتکواندوکاران جهان درگرندپری کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو در گزارشی به برگزاری رقابت های گرندپری به مدت چهار روز در شهر موجو پرداخته است. شهری که چهارمین میزبانی این رویداد را تجربه می کند و مسابقات جهانی در سال ۲۰۱۷ را نیز میزبانی کرده است.

جمعه ۱۳ شهریورماه مسابقات پاراتکواندو با حضور ۱۱۹ ورزشکار از ۲۷ کشور برگزار خواهد شد که در لیست اسامی منتشر شده ۹ نفر از ۱۰ دارنده مدال طلای پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس، از جمله «مت بوش» از بریتانیا و «محمود بوزتکه» از ترکیه که در مسابقات جهانی پاراتکواندو ۲۰۲۶ رم به ترتیب در وزن‌های ۸۰+ کیلوگرم و ۶۳- کیلوگرم مدال طلا کسب کردند، حضور دارند.

۲۴۸ تکواندکار از ۴۶ کشور نیز از روز شنبه وارد مرحله دوم رقابت های گرندپری در سال ۲۰۲۶ خواهند شد که به همراه تیم پناهندگان به مدت سه روز به رقابت خواهند پرداخت. رقابت هایی که در چهار وزن مردان و چهار وزن زنان انجام می شود.

در میان اسامی تکواندوکارانی که ثبت نام کرده اند ۲۱ مدال‌آور رقابت های گرندپری در سال ۲۰۲۵ حضور داشته و هفت نفر از هشت مدال‌آور طلای گرند پری رم نیز وارد «موجو» شده اند که در صدر آنها «ویویانا مارتون» از مجارستان، قهرمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس در وزن ۶۷- کیلوگرم قرار دارد. «یوجین کیم» از کره، که او نیز مدال طلای المپیک ۲۰۲۴ پاریس را دارد، در وزن ۵۷- کیلوگرم زنان به همراه «ماریا کلارا» از برزیل که او را شکست داد و طلای گرند پری را در رم به دست آورد، رقابت خواهند کرد.

«کیمی لورن» از ساحل عاج و «آلیسا آنجلووا» از روسیه که در رم مدال طلای اوزان ۶۷+ و ۴۹- کیلوگرم را از آن خود کردند به همراه سارا چائاری، ورزشکار زن سال تکواندو جهان در سال ۲۰۲۵ از بلژیک نیز در این مسابقات حضور خواهند داشت.

در بخش مردان اما شرایط سخت تر است. «آنتونیو کانوواس» از اسپانیا به همراه «ویتو دل‌آکویلا» از ایتالیا با طلای اوزان ۸۰- و ۵۸- کیلوگرم گرند پری رم، «رافائل آیوکایف» روسی و قهرمان سابق، «رودریگز فرناندز» برزیلی و بهترین تکواندوکار سال ۲۰۲۵، «اونسو سئو» از کره، ابوالفضل زندی از ایران، سیف عیسی از مصر دارندگان مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان در «ووشی« و همچنین «سی جی نیکلاس» از آمریکا، برنده جایزه بهترین ضربه پا در سال ۲۰۲۵، و «کادن کانینگهام» شاخص ترین ها هستند که نوید از در پیش بودن رویدادی سطح بالا را به علاقمندان تکواندو دارد.

شایان ذکر است تیم ملی ایران با هفت تکواندوکار و ۹ پاراتکواندوکار در این مسابقات حضور دارد.