  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۴۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

توضیح روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در خصوص مصاحبه دایی

توضیح روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در خصوص مصاحبه دایی

روابط عمومی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد حکم محرومیت علی دایی چند هفته پیش رسانه‌ای و اعلام شد در حالیکه آن زمان رئیس و یا دبیرکل فدراسیون فوتبال آن را امضا نکرده بودند.

حسین قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مصاحبه عصر امروز پنجشنبه علی دایی و پاسخ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به حکم کمیته استیناف ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبق قوانین، کمیته استیناف زمانی می‌تواند حکمی را اعلام کند که به امضای رئیس یا دبیرکل فدراسیون برسد اما حکم محرومیت علی دایی چند هفته پیش رسانه‌ای و اعلام شد در حالیکه آن زمان رئیس و یا دبیرکل فدراسیون فوتبال آن را امضا نکرده بودند.

وی همچنین گفت: علی دایی هم در مصاحبه امروزش دقیقا این مساله را مطرح کرد که صحبت‌های او به اشتباه منتشر شده است و از این طریق آن را اصلاح می‌کنم.

کد مطلب 2194382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها