توضیح روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در خصوص مصاحبه دایی

حسین قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مصاحبه عصر امروز پنجشنبه علی دایی و پاسخ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به حکم کمیته استیناف ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبق قوانین، کمیته استیناف زمانی می‌تواند حکمی را اعلام کند که به امضای رئیس یا دبیرکل فدراسیون برسد اما حکم محرومیت علی دایی چند هفته پیش رسانه‌ای و اعلام شد در حالیکه آن زمان رئیس و یا دبیرکل فدراسیون فوتبال آن را امضا نکرده بودند.

وی همچنین گفت: علی دایی هم در مصاحبه امروزش دقیقا این مساله را مطرح کرد که صحبت‌های او به اشتباه منتشر شده است و از این طریق آن را اصلاح می‌کنم.