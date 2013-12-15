آمادگی نروژ و دانمارک برای انتقال تسلیحات شیمیایی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ناوهای نروژی و دانمارکی آماده هستند تا در زمینه انتقال تسلیحات شیمیایی سوریه به خارج از این کشور مشارکت داشته باشند.

این دو ناو هم اکنون در قبرس حضور دارند. "توربن میکلسن" فرمانده ناو دانمارکی در این رابطه به خبرنگاران گفت : این دو ناو تسلیحات شیمیایی سوریه را در بندر لاذقیه تحویل خواهند گرفت.

این تسلیحات سپس در منطقه ای غیر مسکونی به سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی تحیل داده می شوند. بر اساس برنامه موجود قرار است این تسلیحات در دریا منهدم شوند.

بر اساس جدول زمانی که سازمان منع سلاح های شيميايی اعلام کرده، تمام تسليحات و مواد شيميايی سوريه به جز ماده ای به نام "ايزوپروپانول" که يکی از دو ماده اصلی تشکيل دهنده گاز سارين است، تا پايان دسامبر ۲۰۱۳ از اين کشور خارج خواهد شد.

بر اساس اين زمان بندی، امکانات و تسليحات شيميايی سوريه که در اولويت نابودی قرار دارند به تدريج از ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳ تا ۱۵ مارس ۲۰۱۴ نابود خواهند شد و بقیه آنها نیز تا پايان ژوئن سال آينده ميلادی از این کشور خارج و نابود می شوند.

در همین رابطه و در هفته گذشته رئیس سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی اعلام کرده بود که ممکن است انهدام این تسلیحات ممکن است با تاخیر همراه باشد.