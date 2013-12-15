به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی راستگو ظهر یکشنبه در نشست با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تقدیر از تلاش‌های سازمان تبلیغات اسلامی در ترویج فرهنگ دینی در نقاط مختلف استان بوشهر، اظهار داشت: در شهرستان تنگستان نیز شاهد اجرای برنامه‌های بسیار خوبی هستیم که لازم است از مسئولان تبلیغات اسلامی تقدیر کنیم.

وی با تاکید بر افزایش اجرای طرح‌های فرهنگی تبلیغات اسلامی در تنگستان، تصریح کرد: تبلیغات اسلامی تنگستان نقش بسیار مهمی در ترویج ارزش های اسلامی در این شهرستان دارد و ما نیز تلاش لازم را برای تقویت جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی و برآورده کردن انتظارات مردم و مجموعه فرهنگی از این نهاد انقلابی را داریم.

امام جمعه اهرم بر لزوم افزایش اجرای طرح‌های فرهنگی تبلیغات اسلامی در سطح شهرستان تنگستان تاکید کرد و بیان داشت: ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی در شهرستان تنگستان لازم و ضروری است.

راهبرد تبلیغات اسلامی همسوئی با ائمه جمعه است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: جمعه اهرم همواره حمایت‌های بسیار خوبی از مجموعه تبلیغات اسلامی تنگستان داشته است که لازم است از این تلاش‌ها تقدیر کنیم.

حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی همسویی با ائمه جمعه را به عنوان یکی از راهبردهای مجموعه تبلیغات اسلامی عنوان کرد و افزود: به منظور هماهنگی و همسویی با ائمه جمعه در سطح استان و شهرستان‌ها، آمادگی استفاده از دیدگاه‌ها و فرامین کارشناسانه ائمه جمعه در استان فراهم شده است.

وی خواستار ادامه نگاه حمایتی به اداره تبلیغات اسلامی تنگستان برای ارتقای امکانات مجموعه اداری این اداره شد و بیان داشت: امیدواریم با تدوین و ارائه برنامه‌های متناسب با شهرستان تنگستان زمینه ارتقاء بیش از پیش فرهنگ مذهبی مردم این شهرستان فراهم شود.

حجت الاسلام آیت اندرزیان، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی تنگستان نیز در این نشست اظهار داشت: تعامل با امام جمعه و سایر نهادهای فرهنگی شهرستان تنگستان اولویت مهم تبلیغات اسلامی اهرم است.