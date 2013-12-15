23 معترض به قانون ممنوعیت تظاهرات در اسپانیا زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دست کم 23 نفر در اعتراضاتی که از دیروز شنبه در مقابل پارلمان اسپانیا آغاز شده، زخمی شده اند.

این اعتراضات در واکنش به تصویب قانونی در خصوص ممنوعیت برگزاری تظاهرات در این کشور، آغاز شده است. تظاهرات کنندگان با خود پلاکاردهایی را حمل می کنند که بر روی آنها نوشته شده "آزادی برای تظاهرات"، "حزب مردم (حزب حاکم) مایه ننگ اسپانیاست".

بر اساس این گزارش، پلیس مانع نزیک شدن تظاهر کنندگان به ساختمان پارلمان شده و همین امر منجر به درگیری آنها با معترضان شده است.

تظاهرات روز شنبه با بازداشت هفت معترض و زخمی شدن 23 نفر که 14 نفر از آنها پلیس بودند به پایان رسید، اما خبرهایی در مورد انجام مجدد اعتراضات در روز یکشنبه منتشر شده است.

به موجب قانون جدیدی که توسط حزب مردم در پارلمان مطرح و تصویب شده برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در تظاهرات بدون مجوز جریمه می شوند. علاوه بر این افرادی که اقدام به انتشار تصاویر نیروهای پلیس در سرکوب مردم کرده و در نظم عمومی جامعه اخلال ایجاد کنند نیز جریمه خواهند شد.

بر اساس این قانون جدید، اگر این تظاهرات بدون مجوز در مقابل پارلمان باشد، مسببان آن به پرداخت 600 هزار یورو جریمه محکوم می شوند و اگر این تظاهرات کنندگان به پلیس صدمه بزنند باید 30 هزار یورو جریمه پرداخت کنند.

اسپانیا در سال های اخیر بواسطه بحران اقتصادی و افشای فساد خاندان سلطنتی و دیگر مقامات حکومتی این کشور صحنه برپایی تظاهرات گسترده از سوی مردم بوده به طوریکه در برخی مواقع به دلیل گسترده بودن اعتراضات، امکان ادامه فعالیت برای دولت وجود نداشته است.