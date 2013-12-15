به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی کنگره آبخیزداری ظهر یکشنبه در جلسه هم اندیشی با مدیران برای برگزاری این کنگره گفت: این کنگره در قالب سه همایش ملی و بین المللی برگزار می شود.

محمد تاجبخش به محورهای این همایشها اشاره کرد و افزود: دهمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت کم آبی با محورهای اقدامات مدیریتی مناسب در مقابله با فرسایش خاک، رسوب، سیل، تغییر اقلیم، تاثیرات زیست محیطیو مدیریت حوزه های آبخیز، ارزیابی عملکرد پروژه های ابخیزداری برمنابع آب و خاک و انسان در آبخیزها،دانش بومی و روشهای سنتی سازگاری با فرسایش خاک برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری دومین همایش بین المللی سطوح آبگیر باران در قالب این کنگره در بهمن ماه سال آینده خبر داد و گفت: این همایش نیز در محورهای بهره برداری سیلاب، مسایل اقتصادی و اجتماعی بهره وری آب، مدیریت کم آبی، انواع سامانه های سطوح آبگیر باران، مسایل زیست محیطی و کیفیت آب، آموزش همگانی و استاندارد سازی و ... برگزار خواهد شد.

وی به برگزاری اولین همایش قنات و قنات داری نیز اشاره کرد و ادامه داد: روش های تغذیه سفره های آب زیر زمینی و احیای قنوات، روشهای نگهداری، مدیریت و اقتصاد، محیط زیست، خود پالای و کیفیت اب نقش تاریخی و فرهنگی به عنوان گنجینه آب، ارزیابی نظام های سنتی و نوین بهره برداری، مسایل حقوقی و شرعی و نیز مهندسی (هیدرولیک، هیدرولوژی، هیدروزئولوژی) از محورهای این همایش است.

دبیر انجمن سطوح آبگیر باران نیز در این جلسه با بیان اینکه 70 درصد از آب باران به هدر می‌رود، عنوان کرد: تنها 30 درصد از آب باران به سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ می ‌کند.

سید جواد طباطبایی یزدی با بیان اینکه توسعه پایدار باید توسعه آینده نگر باشد، ادامه داد: باید حفاظت آب و خاک از سرمنشا آن آغاز شود.

وی با بیان اینکه هشدارهای کم‌ آبی در دنیا آغاز شده است، عنوان کرد: برای اتخاذ تصمیماتی از منابع نامتعارف که همان 70 درصد هدر رفت منابع ابی باران است کم کنیم.