به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود غفوری بعدازظهر شنبه در جلسه شورای آموزشوپرورش شهرستان تاکستان با تبریک آغاز سال تحصیلی و قدردانی از معلمان اظهار کرد: تکریم معلمان وظیفه همه ماست و باید جایگاه این قشر در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اگر از آینده کشور، اقتدار ملی و تمدن نوین اسلامی سخن میگوییم، بسیاری از این اهداف باید از آموزشوپرورش آغاز شود؛ چراکه نظام تعلیم و تربیت در این زمینه نقش اساسی دارد.
امام جمعه تاکستان، آموزشوپرورش را «سنگر اصلی تمدنسازی و کارخانه هویت ملی» دانست و گفت: هر هزینهای که برای آموزشوپرورش انجام میشود، هزینه مصرفی نیست، بلکه سرمایهگذاری و آن هم از نوع سرمایهگذاری راهبردی است، زیرا قرار است آینده کشور ساخته شود.
وی با اشاره به جایگاه معلمان بیان کرد: معلم، معمار روح، دل و جان دانشآموز است و مسئولیت سنگینی بر عهده دارد؛ همانگونه که گفته میشود معلمی شغل انبیاست، زیرا انبیا نیز مسئولیت هدایت و ساختن سرنوشت یک ملت را بر عهده داشتند.
غفوری ادامه داد: معلمان میتوانند با دانش و رفتار خود مسیر تاریخ یک جامعه را تغییر دهند و باید در عرصه تعلیم و تربیت اهتمام ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به شرایط فکری نسل جدید گفت: نسل دانشآموزان ما در برابر طوفانهای فکری غرب قرار گرفته است و باید از تزلزل فکری دانشآموزان جلوگیری کرد و مسائل را برای آنان تبیین کرد تا در تشخیص حق و باطل دچار اشتباه و فریب نشوند.
امام جمعه تاکستان مدرسه را یک سنگر فرهنگی در برابر آنچه «تهاجم همهجانبه دشمن» خواند، دانست و افزود: باید دانشآموزان را از نظر فکری تجهیز کنیم و مدیران، معلمان و مربیان در این زمینه نقش دارند تا مدرسه هم محل عبادت، ایمان، بصیرت و هم محیطی امن برای دانشآموزان باشد.
وی همچنین پیشنهاد کرد یادوارهای برای گرامیداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای دانشآموز در آغاز سال تحصیلی برگزار شود و گفت: با توجه به تعطیلی مدارس و شرایطی که پس از شهادت رهبر شهید انقلاب ایجاد شد، امکان برگزاری برخی برنامههای یادبود در مدارس فراهم نشد و آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی برای برگزاری این برنامههاست.
غفوری افزود: میتوان این برنامه را در سطح شهرستان نیز دنبال کرد و مدارس نیز یادواره رهبر شهید و شهدای دانشآموز را برگزار کنند که آغاز سال تحصیلی با چنین برنامهای، اتفاق مبارکی خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده از نیروهای آموزشی متناسب با تخصص آنان تأکید کرد و گفت: حتی اگر به دلیل کمبود نیرو مجبور به استفاده از افراد در حوزههای دیگر هستیم، باید فرد مورد نظر حداقل مهارت و تخصص لازم در همان درس را داشته باشد.
امام جمعه تاکستان افزود: نمیتوان فردی را بدون داشتن مهارت لازم در یک حوزه، صرفاً به دلیل کمبود نیرو در جایگاه تدریس آن درس قرار داد؛ تخصص افراد باید در همان موضوع مورد استفاده قرار گیرد.
غفوری همچنین از طرح موضوع تشکیل قرارگاهی فراتر از موضوع حجاب در شورای فرهنگ عمومی شهرستان خبر داد و گفت: پیشنهاد شده قرارگاهی عمومیتر برای بررسی وضعیت هنجارها و ناهنجاریهای شهرستان تشکیل شود تا هنجارها تقویت و برای ناهنجاریها نیز تصمیمگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان گفت: امیدواریم مجموعه مدیران و مسئولان در این زمینه به وظایف خود عمل کنند و در برابر مردم شرمنده نباشیم.
امام جمعه تاکستان در پایان ضمن قدردانی از فرماندار، نماینده مردم در مجلس، اعضای شورای آموزشوپرورش و مدیران دستگاههای اجرایی، برای سال تحصیلی جدید آرزوی موفقیت کرد.
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