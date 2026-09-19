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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

ورزش اولویت نخست آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری است

ورزش اولویت نخست آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری است

شهرکرد- معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ورزش را اولویت نخست این نهاد دانست و گفت: برنامه‌های متنوعی از جمله طرح «در میدان حاضر» در مدارس اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین اسدی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تمهیدات معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری برای سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: شعار امسال ما داشتن مدارس پویا و دانش‌آموزان سالم با همراهی خانواده‌هاست که در این راستا هفت برنامه محوری در دستور کار قرار گرفته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه کاروان مهر بانشاط هفته گذشته به مدارس استان ارسال شد، ادامه داد: این کاروان شامل تجهیزات اداری، آموزشی، ورزشی و بهداشتی بود که در حوزه تربیت بدنی و سلامت قریب به ۲۷ هزار قلم کالا در قالب یک‌هزار و ۴۴۰ بسته بهداشتی و یک‌هزار و ۳۰۰ بسته ورزشی بود.

اسدی از آماده‌سازی سالن‌های ورزشی و حیاط‌های مدارس برای مهر بانشاط خبر داد و گفت: ۹۰ پروژه ورزشی از جمله ۳۸ چمن مصنوعی در مدارس استان در حال اجراست که در هفته تربیت بدنی افتتاح خواهد شد. تعمیر و تجهیز وسایل ورزشی با اولویت مدارس محروم نیز از دیگر اقدامات این حوزه بوده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان یادآور شد: غربالگری و پایش سلامت دانش‌آموزان از پیشگیری تا شناسایی‌ جزو دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش است که در این راستا همکاری‌ها و تعاملات خوبی با دیگر دستگاه‌های اجرایی خاصه شبکه بهداشت استان شکل گرفته است.

وی ورزش را اولویت نخست آموزش و پرورش دانست و بیان کرد: برنامه‌ها و طرح‌های متنوعی از جمله طرح «در میدان حاضر» در دستور کار قرار گرفت و در برنامه «جام مهر ایران» نیز دانش‌آموزان ساعت ورزش را با شادی و نشاط برگزار می‌کنند. در زنگ‌های تفریح مدارس نیز برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده است.

اسدی با اشاره به آسیب آموزش مجازی مدارس به سلامت جسمانی دانش‌آموزان و کاهش تحرک، گفت: نیاز است که بازی‌های حرکتی و فعالیت‌های جسمانی را هم برای محیط مدرسه و هم خانه برنامه‌ریزی و اجرا کنیم. در این راستا نیازمند همکاری و همراهی خانواده‌ها هستیم و از اهالی رسانه نیز انتظار می‌رود در این زمینه یاری‌گر باشند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان توجه به فرهنگ‌سازی و روایت نشاط همگانی را خواستار شد و اظهار کرد: تغذیه سالم، تحرک روزانه، سبک زندگی سالم و معرفی الگوها به جامعه در این راستا باید مورد توجه جامعه خاصه اهالی رسانه قرار گیرد. مدارس و دانش‌آموزان موفقی داشتیم که باید معرفی شوند و الگوی دیگر نوجوانان و جوانان قرار گیرند.

کد مطلب 6951664

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