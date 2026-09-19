ورزش اولویت نخست آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین اسدی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تمهیدات معاونت تربیت بدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری برای سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: شعار امسال ما داشتن مدارس پویا و دانشآموزان سالم با همراهی خانوادههاست که در این راستا هفت برنامه محوری در دستور کار قرار گرفته است.
معاون تربیت بدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه کاروان مهر بانشاط هفته گذشته به مدارس استان ارسال شد، ادامه داد: این کاروان شامل تجهیزات اداری، آموزشی، ورزشی و بهداشتی بود که در حوزه تربیت بدنی و سلامت قریب به ۲۷ هزار قلم کالا در قالب یکهزار و ۴۴۰ بسته بهداشتی و یکهزار و ۳۰۰ بسته ورزشی بود.
اسدی از آمادهسازی سالنهای ورزشی و حیاطهای مدارس برای مهر بانشاط خبر داد و گفت: ۹۰ پروژه ورزشی از جمله ۳۸ چمن مصنوعی در مدارس استان در حال اجراست که در هفته تربیت بدنی افتتاح خواهد شد. تعمیر و تجهیز وسایل ورزشی با اولویت مدارس محروم نیز از دیگر اقدامات این حوزه بوده است.
معاون تربیت بدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش استان یادآور شد: غربالگری و پایش سلامت دانشآموزان از پیشگیری تا شناسایی جزو دیگر برنامههای آموزش و پرورش است که در این راستا همکاریها و تعاملات خوبی با دیگر دستگاههای اجرایی خاصه شبکه بهداشت استان شکل گرفته است.
وی ورزش را اولویت نخست آموزش و پرورش دانست و بیان کرد: برنامهها و طرحهای متنوعی از جمله طرح «در میدان حاضر» در دستور کار قرار گرفت و در برنامه «جام مهر ایران» نیز دانشآموزان ساعت ورزش را با شادی و نشاط برگزار میکنند. در زنگهای تفریح مدارس نیز برنامههای متنوعی پیشبینی شده است.
اسدی با اشاره به آسیب آموزش مجازی مدارس به سلامت جسمانی دانشآموزان و کاهش تحرک، گفت: نیاز است که بازیهای حرکتی و فعالیتهای جسمانی را هم برای محیط مدرسه و هم خانه برنامهریزی و اجرا کنیم. در این راستا نیازمند همکاری و همراهی خانوادهها هستیم و از اهالی رسانه نیز انتظار میرود در این زمینه یاریگر باشند.
معاون تربیت بدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش استان توجه به فرهنگسازی و روایت نشاط همگانی را خواستار شد و اظهار کرد: تغذیه سالم، تحرک روزانه، سبک زندگی سالم و معرفی الگوها به جامعه در این راستا باید مورد توجه جامعه خاصه اهالی رسانه قرار گیرد. مدارس و دانشآموزان موفقی داشتیم که باید معرفی شوند و الگوی دیگر نوجوانان و جوانان قرار گیرند.
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