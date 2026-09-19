 ۱۶۰ کیلومتر از محورهای خراسان جنوبی امسال دوبانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد مودی عصر شنبه در ستاد راهبری تصادفات خراسان جنوبی اظهار کرد: با پیگیری استاندار، روند اجرای باندهای دوم در استان شتاب گرفته و میزان باندهای دوم خراسان جنوبی چهار برابر شده است.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۰ کیلومتر از محورهای استان دوبانده شده که ۱۰۰ کیلومتر آن در زمان جنگ رمضان انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: تا پایان سال نیز ۷۹ کیلومتر دیگر از محورهای استان دوبانده خواهد شد.

مودی با اشاره به پروژه‌های اولویت‌دار استان گفت: در محور سربیشه-نهبندان نیز تا پایان سال ۲۵ کیلومتر دوبانده خواهد شد و محورهای دیهوک-طبس و دیهوک-راور نیز در اولویت دوبانده شدن قرار دارند.

وی درباره نقاط حادثه‌خیز استان بیان کرد: نقطه حادثه‌خیز شیخ شفیع نیز تا دو ماه آینده رفع نقص می‌شود، اما در حوزه طبس به دلیل مشکلات زیرساختی با چالش جدی مواجه هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۹۰ تیم در محورهای استان مشغول فعالیت هستند.

اصلاح شیب ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های خراسان جنوبی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی نیز در این جلسه از اصلاح شیب ۱۰۰ کیلومتر از محورهای استان خبر داد و گفت: تا پایان سال، اصلاح شیب در ۱۰۰ کیلومتر دیگر از راه‌های استان نیز انجام خواهد شد.

جواد ذاکر تأکید کرد: تا پایان سال نقاط حادثه‌خیز استان آشکارسازی می‌شوند و رفع نقص برخی از این نقاط نیز در دستور کار قرار دارد.

بیشتر فوتی‌ها در صحنه تصادف جان می‌بازند

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این جلسه گفت: بیشتر فوتی‌های تصادفات در همان صحنه حادثه جان خود را از دست می‌دهند.

سیدمحمدرضا حسینی با اشاره به شرایط خاص محورهای شهرستان طبس اظهار کرد: بیشتر محورهای شهرستان طبس کویری است و زیرساخت‌های لازم در آنها وجود ندارد؛ از این رو ایجاد پایگاه‌های اورژانس، با وجود اخذ مجوز، با مشکلاتی مواجه است.