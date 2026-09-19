  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

 ۱۶۰ کیلومتر از محورهای خراسان جنوبی امسال دوبانده شد

 ۱۶۰ کیلومتر از محورهای خراسان جنوبی امسال دوبانده شد

 بیرجند- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از دوبانده شدن ۱۶۰ کیلومتر از محورهای استان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: تا پایان سال ۷۹ کیلومتر دیگر از محورهای خراسان جنوبی دوبانده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد مودی عصر شنبه در ستاد راهبری تصادفات خراسان جنوبی اظهار کرد: با پیگیری استاندار، روند اجرای باندهای دوم در استان شتاب گرفته و میزان باندهای دوم خراسان جنوبی چهار برابر شده است.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۰ کیلومتر از محورهای استان دوبانده شده که ۱۰۰ کیلومتر آن در زمان جنگ رمضان انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: تا پایان سال نیز ۷۹ کیلومتر دیگر از محورهای استان دوبانده خواهد شد.

مودی با اشاره به پروژه‌های اولویت‌دار استان گفت: در محور سربیشه-نهبندان نیز تا پایان سال ۲۵ کیلومتر دوبانده خواهد شد و محورهای دیهوک-طبس و دیهوک-راور نیز در اولویت دوبانده شدن قرار دارند.

وی درباره نقاط حادثه‌خیز استان بیان کرد: نقطه حادثه‌خیز شیخ شفیع نیز تا دو ماه آینده رفع نقص می‌شود، اما در حوزه طبس به دلیل مشکلات زیرساختی با چالش جدی مواجه هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۹۰ تیم در محورهای استان مشغول فعالیت هستند.

اصلاح شیب ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های خراسان جنوبی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی نیز در این جلسه از اصلاح شیب ۱۰۰ کیلومتر از محورهای استان خبر داد و گفت: تا پایان سال، اصلاح شیب در ۱۰۰ کیلومتر دیگر از راه‌های استان نیز انجام خواهد شد.

جواد ذاکر تأکید کرد: تا پایان سال نقاط حادثه‌خیز استان آشکارسازی می‌شوند و رفع نقص برخی از این نقاط نیز در دستور کار قرار دارد.

بیشتر فوتی‌ها در صحنه تصادف جان می‌بازند

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این جلسه گفت: بیشتر فوتی‌های تصادفات در همان صحنه حادثه جان خود را از دست می‌دهند.

سیدمحمدرضا حسینی با اشاره به شرایط خاص محورهای شهرستان طبس اظهار کرد: بیشتر محورهای شهرستان طبس کویری است و زیرساخت‌های لازم در آنها وجود ندارد؛ از این رو ایجاد پایگاه‌های اورژانس، با وجود اخذ مجوز، با مشکلاتی مواجه است.

کد مطلب 6951749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه