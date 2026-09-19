به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا خسروی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه غیر حضوری شدن آموزش به معنی تعطیلی و غیر فعال شدن مدارس نیست، اظهار کرد: در موعد مجازی شدن آموزش، مدارس غیردولتی تمام هزینههای فعالیت حضوری اعم از اجارهبها، بیمه و حقوق معلمان و ... را متحمل میشوند. بااینحال اگر فوقبرنامه ها در زمان آموزش غیرحضوری اجرا نشود، هزینه آن از شهریهها حذف میشود.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه توسعه متوازن رشتههای تحصیلی در دستور کار بوده است، ادامه داد: برنامه هفتم توسعه مبتنی بر توسعه متوازن رشتههای نظری و فنی حرفهای است که این عدد در استان ما ۴۰.۵ درصد برای رشتههای فنی حرفهای و ۵۹.۵ درصد برای رشتههای نظری بوده است.
خسروی بیان کرد: خوشبختانه دانشآموزان پسر تمایل خوبی به رشتههای فنی حرفهای دارند و سپس رشتههای ریاضی و انسانی را انتخاب میکنند؛ این در حالیست که اغلب دختران ابتدا رشتههای تجربی و انسانی و در اولویت پایانی، رشتههای فنی حرفهای را ترجیح میدهند یعنی تمایل به شدت کمی به این رشتهها دارند.
معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برای تحقق توسعه متوازن، قراردادی را در خردادماه با مناطق ۱۸گانه آموزش و پرورش منعقد کردیم ناظر بر اینکه برای هر اداره سهمی برای ثبتنام دانشآموزان در کلاسهای رشته تجربی، ریاضی، انسانی و فنی حرفهای تعیین شد؛ نقل و انتقالات نیروها مبتنی بر این قراردادها تنظیم میشود.
خسروی در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت فعالیت مدارس هیئت امنایی، تصریح کرد: از امسال این قسم مدارس همانند مدارس عادی فعالیت میکنند یعنی حق اخذ شهریه ندارند که اگر صورت گیرد، رسیدگی و برخورد خواهیم داشت.
وی در خصوص کمبود معلم در مدارس استان، تصریح کرد: برای شروع مهر خوشبختانه هیچ کلاس بدون معلمی نخواهیم داشت، بخشی از کمبودها با اضافه تدریس معلمان حقالتدریس و بخش دیگر از ظرفیت نیروهای خرید خدمات جبران شده است. در هنرستانها نیز با اجرای طرح برونسپاری این کمبودها جبران شده است.
خسروی با تأکید بر اینکه ثبتنام مدارس حتیالامکان بر اساس کروکی محل سکونت دانشآموزان صورت گرفته است، گفت: این اقدام باعث کاهش هزینههای خانوادهها میشود با اینحال در برخی مدارس تحقق این مهم با توجه به حجم بالای تقاضاها، امکانپذیر نبود.
وی با اشاره به برگزاری کلاسهای جبرانی برای دانشآموزان متقاضی در تابستان با توجه به مجازی شدن آموزش در ماههای پایانی سال تحصیلی گذشته، تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد مدارس متوسطه اول چهارمحال و بختیاری کلاسهای «رشد و تقویت» را در سه درس ادبیات فارسی، ریاضی و علوم برگزار کردند.
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