«تنها در تهران» به جشنواره فیلم برلین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «تنها در تهران» به کارگردانی و نویسندگی آمین صحرایی در بخش مسابقه چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم برلین به رقابت میپردازد و در بخش مسابقه جشنواره به نمایش درمیآید؛ بخشی که فیلمهایی با نگاههای متفاوت و شخصی به واقعیت، جامعه و نقش دوربین در مواجهه با جهان پیرامون را گرد هم آورده است.
چهلودومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه برلین INTERFILM از ۱۹ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵ برابر با ۱۰ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ در برلین برگزار خواهد شد و «تنها در تهران» یکی از آثار حاضر در رقابت مستند این دوره خواهد بود.
از نظر جایگاه بینالمللی، جشنواره اینترفیلم برلین یکی از رویدادهای مهم و شناختهشده سینمای کوتاه در اروپا به شمار میرود. این جشنواره که در سال ۱۹۸۲ تأسیس شده، به عنوان قدیمیترین و بزرگترین جشنواره فیلم کوتاه برلین و دومین جشنواره قدیمی فیلم کوتاه آلمان پس از جشنواره معتبر Oberhausen شناخته میشود و طی بیش از چهار دهه، جایگاه قابل توجهی در عرصه بینالمللی سینمای کوتاه به دست آورده است. این رویداد همچنین از سال ۲۰۱۸ از سوی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا به عنوان جشنواره واجد شرایط رقابت اسکار شناخته شده است.
«تنها در تهران» روایتگر تنهایی آدمها در برههای خاص از زندگیشان است و روایت شخصی دختری را دنبال میکند که در شهری تقریباً خالی، در میان اضطراب ها باید به کمک کسی دیگر بشتابد. فیلم با رویکردی هیبرید، مرز میان ثبت واقعیت، تجربه شخصی و بازآفرینی سینمایی را مورد توجه قرار میدهد و تلاش میکند به جای ارائه تصویری کلیشهای از جنگ، تجربه انسانی فردی را در دل یک موقعیت واقعی دنبال کند.
آمین صحرایی هماکنون در حال ساخت فیلم سینمایی جدید خود با عنوان «یک روز خاص باران» است که تهیهکنندگی آن را امیرحسین علمالهدی بر عهده دارد.
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