به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ایزدفر روز شنبه در حاشیه برگزاری مجمع انتخاباتی استان زنجان در گفتوگو با خبرنگاران در خصوص تعداد ورزشکاران سازمانیافته ژیمناستیک کشور افزود: آمار دقیق ورزشکاران سازمانیافته پس از پایان ۶ ماهه دوم سال اعلام میشود، اما در مجموع تعداد ورزشکاران این رشته بیشتر شده است.
وی درباره وضعیت ژیمناستیک ایران در بازیهای آسیایی ناگویا افزود:هم اکنون شرایط ژیمناستیک کشور بسیار مطلوب است و برای نخستین بار حضور بانوان ایرانی را در برخی از رشتههای ژیمناستیک در بازیهای آسیایی شاهد هستیم.
دبیر فدراسیون ژیمناستیک ادامه داد: در بخش هنری برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک بانوی ایرانی در بازیهای آسیایی ناگویا حضور دارد و یک بانوی دیگر نیز در رشته ترامپولین در تهران در حال آمادهسازی است.
ایزدفر گفت: در مجموع پنج ورزشکار در رشته ژیمناستیک هنری مردان شامل یک ورزشکار در بخش هنری بانوان، دو ورزشکار زن و دو ورزشکار مرد در رشته ترامپولین به بازیهای آسیایی ناگویا اعزام شدهاند.
وی اضافه کرد: در کنار ورزشکاران اعزامی، تعدادی از داوران برجسته ایران نیز از سوی کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا برای حضور در این رقابتها دعوت شدهاند که این موضوع نشاندهنده جایگاه مناسب داوری ایران در سطح قاره آسیاست.
دبیر فدراسیون ژیمناستیک با اشاره به افزایش سهم ایران در اعزام ورزشکاران به بازیهای آسیایی نسبت به دورههای گذشته اظهار داشت: امسال تعداد ورزشکاران اعزامی ژیمناستیک ایران به بازیهای آسیایی نسبت به دورههای قبل افزایش قابل توجهی داشته و تاکنون هیچ دورهای با این تعداد ورزشکار اعزامی نداشتهایم.
ایزدفر درباره عملکرد ژیمناستیک ایران در دوره گذشته بازیهای آسیایی نیز گفت: در دوره قبل، ورزشکارانی مانند الفتی و کهنی موفق به کسب مدال شدند و در بخش ترامپولین نیز ۲ بانوی ورزشکار و ۲ ورزشکار مرد مدال آوری کردند.
وی درباره مهمترین مشکلات ژیمناستیک در استانهای کشور گفت: یکی از مشکلات اصلی استانها، کمبود تجهیزات تخصصی است و تقریباً بسیاری از استانها در این زمینه با مشکل مواجه هستند.
دبیر فدراسیون ژیمناستیک افزود: فدراسیون در ماههای اخیر اقدام به خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز کرده و مقرر شده است این تجهیزات بر اساس اولویت و نیاز در اختیار برخی استانها قرار گیرد.
ایزدفر خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه این روند و تامین تجهیزات مورد نیاز، شرایط فعالیت ورزشکاران و توسعه ژیمناستیک در استانهای مختلف کشور بهبود پیدا کند.
وی از برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک در ۲۷ مهرماه خبر داد و گفت: امیدواریم این انتخابات نیز در مسیر توسعه و پیشرفت ژیمناستیک کشور برگزار شود.
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